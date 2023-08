Non pagare mai queste bollette: ti truffano e non te ne accorgi | Controlla questo dettaglio

Ormai da svariati mesi ci ritrovimao in una situazione particolarmente difficile e complessa, soprattutto a causa del caro energia che ha recentemente interessato non solo l’Italia, ma l’Europa intera.

Tutto ebbe inizio all’incirca un anno e mezzo fa o poco più, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti avvenuti in Ucraina, che hanno decisamente cambiato l’assetto sia economico che energetico, diffondendosi un po’ a macchia d’olio su tutto il vecchio continente.

Ciò ha portato in primis ad un aumento senza alcun tipo di controllo a livello dei prodotti alimentari, anche quelli che un tempo erano facilmente reperibili, quali ad esempio la farina di grano 00 e l’olio di semi di arachidi, che hanno raggiunto addirittura il triplo del costo che avevano rispetto agli anni pre-pandemia, portando a quella che potremmo definire come una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi gli aumenti sconsiderati a livello del costo dell’energia in entrambe le sue forme, vale a dire elettrica e del gas metano. I rialzi dell’energia hanno dunque costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (tra cui figura ad esempio Enel Energia) ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, creando non poco malessere tra tutti i cittadini europei in generale.

In questo clima di assoluta sfiducia, per fortuna non possiamo dire nulla in merito all’intervento tempestivo e celere da parte delle principali nazioni europee. Addentrandoci nel caso più specifico del governo italiano, ricordiamo in particolare tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali rivolte all’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consentono consumi sensibilmente ridotti rispetto agli elettrodomestici di un tempo, così come anche il bonus energia, che permette tra le altre cose di detrarre questa somma di denaro dal costo delle bollette mensili. Ricordiamo infine il Superbonus 110%, che ha permesso a tantissime persone di realizzare un impianto fotovoltaico all’interno del proprio ambiente domestico con un rimborso pressoché totale sui costi.

Attenti alle truffe

Purtroppo tutti questi preziosi provvedimenti garantiti dall’Aiui-Bis e dall’Aiuti-Ter non si sono rivelati sufficienti per contrastare il caro energia, e diverse famiglie si ritrovano tutt’oggi in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili.

È proprio sulle bollette che ci focalizzeremo oggi, dal momento che esistono addirittura delle bollette da non pagare. Parliamo ovviamente di casi truffa con malintenzionati che si fingono compagnie delle rispettive aziende fornitrici, e si presentano presso il domicilio del povero malcapitato di turno, richiedendo il codice clienti POD, in modo tale da cambiare e modificare l’offerta in uso da parte del consumatore stesso.

Oltre a questo bisogna tener conto anche del fenomeno del phishing, ovvero le truffe telematiche, con sedicenti bollette che arrivano per SMS, WhatsApp e via dicendo. Nel caso in cui viviate una situazione del genere, ricordatevi sempre di contattare il Servizio Clienti della compagnia per assicurarsi della truffa, ed evitare futuri pericoli.