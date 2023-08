Smartphone, milioni di smartphone da buttare nel secchio: non funzioneranno più da questo mese

Nel corso di tutti questi anni, abbiamo assistito a numerosi progressi dal punto di vista tecnologico, che si sono avvicendati di anno in anno.

Primo tra tutti ricordiamo ovviamente l’avvento di internet che si è diffusa in maniera sempre più capillare, partendo inizialmente dalla connessione 56k, per poi finire in un secondo momento con la connessione ADSL e la fibra ottica, che è riuscita a diffondersi a livello delle principali città di tutta Italia.

In particolare l’avvento di internet e la sua successiva diffusione ha permesso l’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente dai colossi quali ad esempio Facebook, Twitter, Instagram e infine Tik Tok, prevalentemente riservato alle fasce di popolazione più debole. Oltre a questo ricordiamo in particolar modo l’avvento degli smartphone, che nel giro di pochissimo tempo sono riusciti a conquistare milioni e milioni di persone in tutto il mondo, soddisfando le esigenze di qualsiasi tipologia di consumatore.

Siamo tendenzialmente soliti suddividere gli smartphone in dispositivi di fascia alta, i cosiddetti top di gamma, capitanati rispettivamente da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro, usciti nel corso dei precedenti mesi, caratterizzati entrambi da prestazioni eccellenti grazie ai loro potenti processori, assieme a un sensore della fotocamera di prima qualità.

Oltre a questo ricordiamo poi i dispositivi di fascia alta, maggiormente adatti a chi invece cerca un buon compromesso tra la qualità e il prezzo, seguiti subito dopo dati dispositivi di fascia adatta, adatti soprattutto a coloro che non hanno particolari esigenze in termini di potenza del processore interno e qualità del sensore della fotocamera, e si accontentano di prestazioni “mediocri”.

Un addio definitivo

Purtroppo arrivano brutte notizie proprio a proposito degli smartphone, in quanto a partire dai prossimi mesi, infatti, milioni di smartphone saranno da buttare nel secchio: scopriamo insieme di cosa si tratta.

A partire dai prossimi mesi, infatti, è stato annunciata la fine del supporto per tutti i modelli di smartphone con installato Android 4.4, un firmware risalente al 2013. Ad oggi, si contano almeno 500’000 smartphone attualmente con questo firmware, che saranno destinati ad andare in pensione a favore di nuovi modelli di smartphone, con versioni sicuramente più recenti di Android. KitKat, questo il nome della particolare versione di Android, cesserà di funzionare di qui a qualche mese, chiudendo definitivamente i battenti, andando a includere anche gli aggiornamenti da parte di Google Play Services.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.