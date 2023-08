Poste Italiane, addio alla fila così: ti basta usare whatsapp

Poste Italiane ha introdotto un nuovo servizio per ‘saltare’ la fila agli uffici e velocizzare le proprie operazioni postali. E’ semplicissimo da usare.

Come fare a meno delle Poste? Seppure nella presenza di così tanti agenti di spedizione privati, le Poste Italiane rimangono i principali. Se si deve inviare un pacco, tre volte su quattro si dovrà utilizzare il vettore delle Poste, ragionando di conseguenza. Eppure le Poste, nonostante una (forte) digitalizzazione avviata negli ultimi decenni, rimangono a livello di uffici scomode e poco pratiche. Lunghe code, malumori in fila, impiegati sottopagati e svogliati; non mancano le pecche, gli angoli da smussare nell’erogazione del servizio.

Quanto più colpisce, recandosi alle Poste, è quanto siano intrinsecamente lente. La ‘lentezza’, ecco cosa colpisce maggiormente. Si prende il biglietto, si aspetta in fila, si procede, con immutata lentezza, verso la propria postazione. Difficilmente la quesitone viene risolta in meno di due ore, non importa quanto piccola sia la commissione. Con tutte le difficoltà connesse a chi lavora o ha un impegno al di fuori degli orari delle Poste.

Tra le tante novità occorre menzionare soprattutto il sistema Whatsapp di Poste Italiane che, affiancando la app, consente di velocizzare davvero tanto tutte quelle noiose incombenze altrimenti da svolgere nell’ufficio clienti. Proviamo a vedere insieme, passo dopo passo, come funziona.

Si tratta, scendendo nello specifico, di un servizio Whatsapp da utilizzare tramite un Bot delle Poste. La notizia ha avuto ampia diffusione tramite Biagio gabriele, guru dell’informatica su Instagram.

Come funziona il Bot di Whatsapp di Poste Italiane

Innanzitutto occorre registrare il numero di telefono +39 371 500 3715 nella propria rubrica; poi occorre avviarvi una chat tramite l’opzione apposita della nota app di messaggistica. Compariranno così 4 diverse opzioni.

Con la numero 2 possiamo prenotare un ticket per il più vicino ufficio postale; tramite link erogato dalla chat sarà possibile scegliere data e ora, senza dover sopportare logorroiche attese. Sarà inoltre possibile scegliere il luogo e confermarlo.

Inoltre, con le altre opzioni, è possibile controllare lo stato di spedizione dei pacchi, sapere quando verrà erogata la pensione e tante altre piccole, ma utilissime funzioni. Certo, l’app è un’altra cosa; però per chi non vuole perdere tempo a ‘smanettare’ Whatsapp rimane un’ottima opzione. Non servono complicate procedure di installazione, né verifiche dell’identità, né doppi codici o altre diavolerie; solo un numero e una chat. Insomma, più semplice di così…