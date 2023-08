Condizionatore, accenderlo ad Agosto ti costerà così: una vera voragine per i portafogli degli Italiani

Il caro energia è un problema davvero importante che ha seriamente condizionato non solo noi italiani, ma gli abitanti europei in generale.

Questa situazione drammatica è purtroppo iniziata lo scorso anno, quando scoppiarono per la prima volta i conflitti in Ucraina, che purtroppo si sono portati delle conseguenze non da poco che si sono poi riflettute sull’intero panorama europeo.

Pensiamo ad esempio all’aumento incontrollato del costo di alcuni prodotti elementari specifici, tra i quali troviamo per esempio l’olio di semi di arachidi e la farina di grano 00, che hanno raddoppiato se non triplicato i loro costi rispetto alla situazione immediatamente precedente alla pandemia, provocando quella che a tutti gli effetti potremmo definire come una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi gli aumenti incontrollati per quel che riguarda il costo dell’energia elettrica e del gas metano, come mai si era visto prima d’ora. Le principali compagnie fornitrici d’energia hanno dunque deciso di aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, creando non poco malessere e disagio tra la popolazione europea in generale.

Immediati sono stati gli interventi ad opera dei governi delle principali nazioni europee, che per fortuna si sono adoperati immediatamente, con diversi interventi volti ad aiutare le fasce di popolazione più bisognose. Addentrandoci maggiormente nel caso italiano, ricordiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che permettono dunque di avere consumi sensibilmente ridotti rispetto a quelli tradizionali di un tempo, che presentano delle classi energetiche inferiori.

Occhio ai consumi

Ricordiamo inoltre il Superbonus 110%, che ha permesso tra le altre cose di avere un rimborso pressoché totale sui costi necessari alla realizzazione di un impianto fotovoltaico direttamente all’interno del proprio ambiente domestico. Purtroppo questo e tutte le altre agevolazioni sopracitate non si sono rivelate sufficienti ad aiutare gran parte delle famiglie italiane, che nonostante tutto si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, rischiando talvolta di incorrere nella soglia di povertà, e faticando ad arrivare alla fine del mese proprio a causa di queste.

Ecco dunque che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile, in modo da risparmiare sulle prossime bollette dell’energia, e avere risparmi considerevoli. Nella fattispecie ci concentreremo sul condizionatore, uno degli elettrodomestici che viene utilizzato più frequentemente, soprattutto nel corso di questi caldi e afosi mesi estivi. Purtroppo il condizionatore è uno tra i dispositivi che consuma maggiormente, portando a delle bollette che superano abbondantemente il centinaio di euro, perciò vi raccomandiamo di limitarne il più possibile il suo utilizzo.

Nel caso in cui le temperature siano particolarmente elevate ed è necessario tenerlo acceso per tante ore, prediligete quantomeno l’uso della modalità Eco / Ambiente, in modo tale da ridurre parzialmente i consumi, e avere comunque un buon risparmio alla fine del mese.