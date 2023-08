Utilizza così questi due spicci: risparmi un capitale in bolletta

Ci ritroviamo in un periodo estremamente difficile a causa soprattutto del caro energia, una problematica significativa che ha in un certo senso coinvolto non solo l’Italia, ma il continente europeo nella sua interezza.

Il caro d’energia ebbe inizio all’incirca l’anno scorso, più precisamente a marzo, ovvero quando scoppiarono i primi conflitti in Ucraina che cambiarono decisamente le carte in tavola e l’aspetto socioeconomico dell’intero continente.

Pensiamo per esempio ai rialzi che si sono verificati a livello del settore alimentare: sono tanti infatti i generi alimentari che, una volta reperibili con semplicità, ma che adesso si fanno fatica a trovare sui bancali dei principali supermercati, portando com’è ovvio che sia ad un rialzo dei costi e ad una vera e propria inflazione dell’intero settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi gli aumenti incontrollati per quel che riguarda il costo di entrambe le forme d’energia, vale a dire rispettivamente l’energia elettrica e il gas metano. Questi ultimi aumenti hanno messo davvero in ginocchio gran parte delle principali compagnie fornitrici d’energia, anche quelle italiane, portando conseguentemente ad un rialzo sostanzioso dei costi delle bollette mensili dell’energia, con tutto il malessere e il disagio che ne è ovviamente derivato a livello della popolazione europea in generale.

Fortunatamente l’intervento da parte dei governi delle principali nazioni europee è stato celere e immediato: nel caso più specifico del governo italiano ricordiamo in particolar modo i decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter, con il decreto Aiuti-Quater prossimamente in arrivo. Tra i provvedimenti apportati ricordiamo in particolare il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, unitamente a tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi sono infatti caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, e permettono dunque di avere risparmi significativi alla fine del mese rispetto ai consumi degli elettrodomestici tradizionali di un tempo.

Consigli utili

Malgrado tutti questi sostanziali aiuti, però, sono ancora tantissime le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, con una consiste difficoltà per arrivare alla fine del mese. Proprio alla luce di questo abbiamo dunque deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile per risparmiare un bel po’. Oggi in particolare ci focalizzeremo sull’isolamento dell’ambiente domestico, che assume un ruolo davvero centrale in un’ottica di risparmio.

Un ottimo rimedio per isolare l’ambiente domestico, soprattutto nel corso dei più freddi mesi autunnali e invernali, è quello di far uso di guarnizioni a protezione degli spifferi, che possono essere acquistate senza problemi su Amazon o nei principali rivenditori fisici.

Con un investimento che si aggira sulla decina di euro, avrete ambienti totalmente isolati dal punto di vista termico, e la dispersione di energia termica da parte dei caloriferi sarà pressoché pari a zero, con tutti i vantaggi che ne derivano chiaramente a livello delle bollette mensili.