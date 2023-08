Panni bagnati, asciugali come le nonne e risparmi i tuoi soldi: noterai una grande differenza

Stiamo passando un periodo senz’altro difficile e complicato sotto numerosi punti di vista, partendo da quello economico e soprattutto energetico.

La situazione in particolare si è aggravata soprattutto a seguito dei conflitti scoppiati in Ucraina ormai un anno e mezzo fa, che si sono portati dietro delle conseguenze non da poco, le quali si sono diffuse a macchia d’olio poi in un secondo momento sull’intero continente europeo.

Partiamo innanzitutto dalle conseguenze di tipo economico, con determinati prodotti alimentari che hanno raddoppiato o perfino triplicato i loro prezzi, come nel caso dell’olio di semi di arachidi o la farina raffinata di tipo 00, portando a quella che potremmo definire come una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo menzioniamo poi gli aumenti che si sono verificati per quel che riguarda il costo di entrambe le forme di energia, vale a dire rispettivamente l’energia elettrica e il gas metano. Tali rialzi nello specifico hanno praticamente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia (come per esempio Enel Energia o anche Eni Plenitude, nel caso del territorio italiano) ad aumentare di pari passo il costo mensile delle bollette.

In questo clima per nulla semplice e difficoltoso, nulla possiamo dire in merito all’intervento dei principali governi delle nazioni europee, che si sono immediatamente attivati con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose.

Consigli utili

Nel caso specifico del governo italiano ricordiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali finalizzate ad incentivare l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che spesso e volentieri sono caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, che permette di risparmiare cifre significative alla fine del mese, con tutti i vantaggi che ne deriverebbero a lungo termine.

Purtroppo tutto ciò, a livello sia statale che regionale, non si è rivelato sufficiente per tantissime famiglie italiane, che si ritrovano tutt’oggi in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, rischiando tutt’oggi di incorrere nella soglia di povertà. Ecco dunque che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile: nella fattispecie oggi ci concentreremo sui panni bagnati, fornendovi un ottimo modo per asciugarli più rapidamente.

Al posto di usare stendini elettrici, che comportano un consumo considerevole di energia, o le centrifughe delle lavatrici, è possibile stendere i panni in bagno. Considerando le elevate temperature di questo periodo, essi si asciugheranno in maniera completamente naturale in men che non si dica, con un consistente risparmio economico e a livello delle bollette dell’energia.