Tariffe telefoniche, aumenti vertiginosi: nei prossimi mesi peggiorerà

Nel corso degli ultimi decenni abbiamo assistito a numerosi progressi dal punto di vista tecnologico, che hanno impattato più o meno a livello delle nostre vite quotidiane.

Uno dei cambiamenti più importanti in tal senso è rappresentato dall’avvento di internet, che ha decisamente cambiato le carte in tavola diffondendosi sempre più progressivamente, dapprima con la connessione 56k e in un secondo momento con la fibra ottica,

Un primo grande cambiamento apportato da internet è senz’ombra di dubbio l’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter e infine Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane.

Oltre a questo ricordiamo poi l’avvento degli smartphone, avvenuto ormai più di una decina d’anni fa, che hanno cambiato in modo davvero impattante le nostre vite, proponendoci migliaia e migliaia di modelli disponibili per soddisfare le esigenze e i bisogni di qualsiasi tipologia di utente possibile. Nello specifico andiamo a distinguere rispettivamente tra smartphone di fascia alta, i cosiddetti top di gamma, capitanati rispettivamente da iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S23, per chi cerca prestazioni eccellenti, seguiti subito dopo da smartphone di fascia media, per chi è alla ricerca di un buon compromesso tra la qualità e il prezzo.

Arriviamo infine agli smartphone di fascia bassa, pensati maggiormente a chi non ha particolari esigenze e preferisce piuttosto risparmiare un po’, a scapito di prestazioni non proprio eccellenti come le fasce sopracitate.

Aumenti in arrivo

Malgrado le numerosissime differenze che intercorrono tra le rispettive fasce di appartenenza, una cosa accomuna tutte queste categorie, vale a dire la necessità di avere un operatore telefonico con cui stringere un contratto per la propria SIM telefonica. Purtroppo proprio a tal proposito giungono cattive notizie, dal momento che a partire dai prossimi mesi sono previsti dei consistenti aumenti per quanto riguarda le tariffe telefoniche, a causa soprattutto dell’inflazione, come abbiamo visto per il settore alimentare e i relativi aumenti.

A partire dal 2024, infatti, TIM ha annunciato che adeguerà le proprie tariffe a quelle previste dai contratti della sua diretta concorrenza, con un incremento pari a circa il 3.5% rispetto a quanto si pagava ad oggi. In particolare la prima variazione contrattuale avrà luogo a partire dal prossimo 1 aprile 2024, e porterà sicuramente ad un malcontento da parte dei clienti TIM e non solo.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte delle compagnie telefoniche e delle relative tariffe, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.