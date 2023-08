Il tuo partner ti tradisce, ti basta scaricare questa cosa e lo scoprirai: ci metti 2 secondi

Durante gli ultimi decenni abbiamo assistito a numerosissimi progressi dal punto di vista tecnologico, che hanno impattato sulle nostre vite.

Capita a tutti, prima o poi, di nutrire sospetti nei confronti del proprio partner, nonostante la grande fiducia che ci possa essere. Nel caso in cui nutriate sospetti state tranquilli, c’è una soluzione anche a questo: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Esiste un modo infatti per controllare le chat del proprio partner, senza che lui (o lei) venga effettivamente a saperlo. Recentemente sarebbe stata infatti realizzata una particolare app, che consente di spiare i messaggi inviati e ricevuti dal proprio partner, in modo completamente anonimo e segreto.

L’app in questione permette di venire a conoscenza dei messaggi inviati e ricevuti rispettivamente su WhatsApp, così come anche per gli SMS, per Snapchat e chi ne ha più ne metta. Si chiamerebbe Minspy l’app incriminata, e permette a tutti gli effetti di controllare tutti i messaggi che circolano sullo smartphone del proprio partner, completamente da remoto e senza nessun rischio di essere scoperti, talaltro.

L’app può essere utilizzata sia su sistema operativo iOS che su Android, andando quindi a dare pieno supporto ad entrambe le principali piattaforme di riferimento per quel che riguarda l’ambito mobile. Per poter funzionare, Minspy necessita nella fattispecie di esser installata rispettivamente sul proprio dispositivo e sul dispositivo della persona che intendiamo spiare in modo completamente anonimo.

L’app perfetta

Nessuna preoccupazione anche in merito alla sua presunta legalità, dal momento che la società produttrice di Minspy avrebbe recentemente dichiarato che si tratta di un’app completamente legale, che non porta a ripercussioni dal punto di vista penale. Oltre a questo Minspy promette di non memorizzare i tuoi dati in alcun modo, garantendo così la più totale sicurezza sotto questo punto di vista, a differenza di tantissime app che fioriscono sui rispettivi store mobile, che in cambio del proprio servizio di spionaggio richiedono la cessione dei propri dati personali.

Un’altra funzionalità davvero molto interessante di Minspy consiste nei limiti geografici che è possibile imporre al dispositivo che intendiamo controllare da remoto.

Questo risulta davvero molto utile nel caso in cui si abbiano dei figli piccoli da tenere sotto controllo: basterà in questo caso impostare la propria area di riferimento, e in questo modo Minspy manderà una notifica allo smartphone di riferimento per ogni volta che il telefono varcherà la soglia dello spazio delimitato, garantendo una totale sicurezza per bambini o eventualmente persone anziane.