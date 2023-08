Addio bolletta, metti i pannelli solari così e sei salvo | Paghi il nulla da domani

È da ormai mesi che l’Europa riversa in un periodo non di certo semplice da affrontare, a causa della crisi economica e soprattutto energetica.

Tutto ebbe inizio all’incirca poco più di un anno fa, più precisamente quando scoppiarono i primi conflitti in Ucraina, che cambiarono decisamente le carte in tavola (in negativo), con conseguenze che si sono poi diffuse a macchia d’olio sull’intero continente.

La prima importante conseguenza l’abbiamo registrata nella fattispecie a livello del settore alimentare, in cui abbiamo assistito al rialzo di diversi prodotti alimentari, tra cui in particolare l’olio di semi di arachidi e la farina di grano 00, che hanno raggiunto costi raddoppiati o perfino triplicati rispetto al periodo immediatamente precedente alla pandemia.

A questo si sono poi aggiunti i rialzi incontrollati per quel che riguarda l’energia, rispettivamente nelle sue forme ad oggi disponibili, vale a dire l’energia elettrica e il gas metano. Tali aumenti in particolare hanno messo in ginocchio gran parte delle principali compagnie fornitrici d’energia, che si sono dunque ritrovate costrette ad aumentare di pari passo il costo delle relative bollette mensili dell’energia.

Per fortuna i principali governi di gran parte delle nazioni europee si sono attivati in maniera repentina, con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso più specifico del governo italiano, ricordiamo in particolar modo il bonus energia da 150 euro, detraibili in modo diretto dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agegolazioni e detrazioni previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consentono di avere risparmi significativamente ridotti rispetto a quelli che erano gli elettrodomestici tradizionali di un tempo.

Accorgimenti utili

Purtroppo tutti questi preziosi e importanti provvedimenti non si sono rivelati sufficienti per risolvere la situazione a tantissime famiglie italiane, che rischiano tutt’oggi di incorrere nella soglia di povertà a causa delle bollette dell’energia che si fanno sempre più pesanti.

È per questo che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile per risparmiare un bel po’ sulle prossime bollette che vi arriveranno a casa. In questi casi, con il costo sempre più crescente dell’energia elettrica e del gas metano, la soluzione è rappresentata dall’adozione di fonti di energia alternativa, come può essere benissimo l’energia solare.

Vi consigliamo dunque di installare un pannello fotovoltaico all’interno della vostra abitazione domestica, in modo tale da avere una fonte di energia rinnovabile, oltretutto pulita, sempre a vostra disposizione. In questo modo i consumi di energia elettrica saranno conseguentemente ridotti rispetto al passato grazie alla supplementazione fornita dall’energia solare, e risparmierete un bel po’ sul lungo periodo.