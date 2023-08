Panni umidi, per farli asciugare velocemente fai così: ecco il metodo della nonna

Come avere panni asciutti e pronti alla stiratura in breve tempo? Vediamo insieme alcuni trucchi per affrettare i tempi e non sprecare (troppa) energia.

Non si può oggigiorno fare a meno della lavatrice; il lavaggio a mano richiede troppo tempo, è roba da lavandaie dell’Ottocento. Non vi sono, nella maggior parte dei casi, nemmeno gli spazi per compiere un’operazione di questo genere. Insomma, la lavatrice occorre usarla; piaccia o meno, in privato o presso una lavanderia a gettoni, i panni vanno lavati.

Tuttavia il discorso cambia quando si passa alla fase successiva, ovvero l’asciugatura. Qui si presentano due differenti opzioni, entrambe altamente problematiche. Nel primo caso si utilizza un’opzione tecnologica, ovvero l’asciugatrice. Indubbiamente efficace, l’asciugatrice è tuttavia ‘energivora’; anche se usata per breve tempo dilapida i risparmi di famiglia, porta a salatissime bollette. D’altronde l’alternativa è stendere i panni; o con il classico cordame dinanzi la finestra o, all’interno, con i diversi modelli di stenditoi. Una pratica certo gratuita, ma lenta e ingombrante; inevitabile poi che, specie in autunno-inverno, il processo sia molto lento, col rischio di avere vestiti con la muffa.

Che fare, or dunque? E se ci fosse la possibilità di aggirare il problema? E se fosse possibile asciugare i panni senza dover né aspettare, né usare costosissime asciugatrici? Non si tratta di magia, ma dei cari, vecchi rimedi della nonna; non sino scientifici, né danno risultati certi al cento per cento, ma diamine se funzionano.

Il primo trucco per accelerare l’asciugatura consiste nel mettere lo stendino dove vi è poca umidità, onde accelerare il processo. Consigliamo in tal senso di adoperar eun moderno stendi biancheria, posizionato verticalmente. Efficienza e poco spazio; cosa c’è da non amare?

Come asciugare i panni bene in fretta, qualche consiglio utile

Il secondo consiglio è naturalmente di stendere bene i panni, distendendo la biancheria con cura e attenzione. I vestiti vanno posti distanziati l’uno dall’altro, onde favorire il passaggio dell’aria. Anche l’aerazione della stanza va garantita.

Soluzione inusuale, ma non così assurda è utilizzare un deumidificatore. Assorbendo l’umidità garantisce un clima secco e adatto ad asciugare i vestiti, garantendo che i panni siano liberi dall’umidità. Inoltre permette di evitare lo spauracchio della muffa.

Infine è anche possibile avvalersi della lavatrice stessa, utilizzando la funzione della doppia centrifuga. Si tratta di una soluzione adatta per indumenti resistenti quali asciugamani e jeans, ma nel caso di vestiti delicati rischia di rovinarli, se non proprio strapparli. Usatela a vostro rischio e pericolo.