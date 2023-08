Ferro da stiro, trucco semplicissimo e veloce: risparmio enorme

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo purtroppo assistito ad una situazione particolarmente drammatica, che ha interessato non solo l’Italia ma l’intero continente europeo.

Gran parte di tutto ciò lo dobbiamo essenzialmente ai conflitti che hanno avuto inizio in Ucraina poco più di un anno e mezzo fa, che si sono trascinati delle conseguenze non da poco sull’intero continente europeo.

La prima principale conseguenza a cui abbiamo purtroppo assistito rientra nel campo alimentare: diversi prodotti che un tempo erano reperibili con estrema facilità, infatti, sono man mano diventati difficili da reperire proprio a cauda dei conflitti in territorio ucraino sopracitati: alcuni prodotti nello specifico, tra cui l’olio di semi di arachidi e la farina di grano 00, sono infatti arrivati a costare il doppio se non il triplo rispetto ai corrispettivi costi prima della pandemia.

Per fortuna le principali nazioni europee si sono immediatamente adoperate per fronteggiare nel più breve tempo possibile questa drammatica situazione, e aiutare in particolar modo le fasce di popolazione più deboli.

Nel caso più specifico del governo italiano, ricordiamo in particolare il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Ciò ha consentito di aiutare in maniera seria e concreta le fasce maggiormente colpite da questo rincaro dell’energia.

Consigli utili

Malgrado il caro energia che dilaga in tutta Europa da ormai un anno e mezzo, facciamo ancora un elevato uso intensivo degli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, friggitrice ad aria, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, caldaia, scaldabagno e chi ne ha più ne metta, utilizziamo gli elettrodomestici per le più disparate attività della vita quotidiana, che possono andare a comprendere rispettivamente la preparazione quotidiana degli alimenti, fino ad arrivare alla pulizia e al lavaggio degli indumenti che vestiamo quotidianamente.

In particolare oggi ci focalizzeremo proprio sul ferro da stiro, importante strumento che utilizziamo pressoché ogni giorno per stirare ottimamente i nostri indumenti, e riuscire così ad eliminare qualsiasi piega che si formi in corrispondenza della sua superficie.

Nella fattispecie è possibile far uso di un semplice foglio d’alluminio, per avere una stiratura perfetta. Il foglio d’alluminio è infatti in grado di isolare e trattenere tutto il calore e l’energia termica generata dal ferro da stiro, velocizzando in questo modo tutto il processo di stiratura. Così facendo, riuscirete a stirare i vostri vestiti in men che non si dica, con un considerevole risparmio rispetto alle metodiche tradizionali!