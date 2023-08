Ferro da stiro, ecco il colpo di genio: solo i più furbi conoscono questo trucco

Come utilizzare al meglio il ‘vecchio’ ferro da stiro? C’è una soluzione tanto semplice quanto ingegnosa, un rimedio dritto dal manuale fai-da-te o, se vogliamo, dai rimedi della nonna. Scopriamolo insieme.

Il sale della terra. Tranquilli, questa non è una lezione di lettura della Bibbia. Tuttavia, presente sin dall’antichità e talmente famoso da connotare anche i nostri ‘salari’, il sale è un elemento tanto utile quanto pervasivo. Persino nella cucina odierna trova spesso un’applicazione utile; ed è anche utilizzato nel lavaggio degli indumenti.

D’altronde cos’è un piatto ben cucinato senza il suo sale? Poco o nulla. Il sale impreziosisce la nostra vita, la rende saporita e gustosa. Per non citare l’umorismo; che cosa saremmo senza poter fare una battuta salace di tanto in tanto? Insomma, il sale è un prezioso aiuto nella vita di ogni giorno, una componente essenziale.

E il caro, vecchio, sale torna utile anche quando si stirano i vestiti. Ebbene sì, sebbene raramente considerato in quest’aspetto, sale e ferro da stiro vanno bene d’accordo. Fermo restando che l’articolo non ha pretese di scientificità, vediamo insieme il perchè.

Molte volte, quando si utilizza il ferro da stiro e si è stanchi, distratti o stufi di stirare (e nulla vieta di vivere tutti e tre questi sentimenti insieme), il ferro viene utilizzato in maniera impropria. E può capitare, sul lungo periodo, che il ferro presenti macchie di bruciato o di ‘nero’ potenzialmente a rischio di trasferimento sui propri abiti.

Come cancellare le macchie dal proprio ferro da stiro?

Il trucco in questione sfrutta le capacità del sale di trattenere lo sporco. Solitamente si consiglia di accendere il ferro e usarlo ad un’alta temperatura. Successivamente lo si passa su un foglio di carta alluminio ricoperto di sale grosso da cucina. Fate naturalmente attenzione non sciogliere eventuali materiali o tessuti a contatto col ferro bollente. Il ferro da stiro può essere potenzialmente pericoloso.

La carta raccoglierà magicamente tutte le tracce di sporco, consentendovi di avere un ferro da stiro lindo e pulito. E’ possibile provare lo stesso rimedio tramite o vecchi giornali, sovrapposti più e più volte onde avere la necessaria consistenza, o tramite carta assorbente.

Volete ancora un’alternativa? E’ anche possibile applicare la stessa miscela col ferro da stiro asciutto, ripulendolo con un panno intinto in acqua e bicarbonato di sodio. Un utile soluzione quando l’apparecchio è davvero sporco, magari con pezzi di plastica fusi.