Bollette salate, la colpa è sempre di questi elettromestici: consumano anche da spenti

La crisi energetica ha recentemente interessato non solo l’Italia, ma anche l’intera Europa. Tutto ciò ebbe inizio all’incirca un anno e mezzo fa, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno decisamente cambiato le carte in tavola per quel che riguarda l’assetto economico e soprattutto energetico dell’intero continente europeo.

La prima vera e significativa conseguenza dei conflitti bellici è stata senz’ombra di dubbio a livello del settore alimentare, dove abbiamo assistito ad un aumento incontrollato a livello dei costi dei alcuni prodotti alimentari che un tempo erano reperibili con estrema facilità, quali ad esempio l’olio di semi di arachidi e la farina di grano 00, arrivando a quella che potremmo definire come una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

A questo si sono poi aggiunti i rialzi incontrollati a livello del settore energetico, sia per quel che riguarda l’energia elettrica che per il gas metano, che sono arrivati a costare il doppio o addirittura il triplo rispetto al periodo immediatamente antecedente alla pandemia.

Questi rialzi del costo dell’energia hanno così portato le principali compagnie fornitrici d’energia (tra cui ricordiamo in particolare Eni Plenitude ed Enel Energia, nel caso del territorio di pertinenza italiano) ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, causando non poco disagio e malessere a livello dei cittadini europei.

In questo clima di assoluta incertezza e difficoltà, per fortuna non possiamo dire nulla per quanto riguarda gli interventi da parte dei governi delle principali nazioni europee. Parlando del caso specifico del governo italiano, ricordiamo in particolare i provvedimenti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter, che hanno introdotto in primis il bonus energia da 150 euro, una somma che può essere facilmente detratta dal costo delle bollette mensili, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi presentano infatti un’alta classe d’efficienza energetica, e permettono dunque di risparmiare cifre considerevoli rispetto agli elettrodomestici tradizionali.

Occhio ai consumi

Purtroppo tutti questi provvedimenti non si sono rivelati sufficienti per moltissime famiglie italiane, che si sono ritrovate in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, rischiando talvolta di incorrere nella soglia di povertà.

Ecco perché oggi in particolare ci concentreremo sugli elettrodomestici, che a volte comportano dei consumi davvero importanti e significativi. In particolare citiamo l’asciugatrice, che soprattutto d’estate, considerando le elevate temperature medie, si può benissimo evitare senza nessun sacrificio. Un altro elettrodomestico di cui bisognerebbe limitare l’utilizzo è poi la friggitrice ad aria, motivo per il quale vi suggeriamo di preparare soprattutto piatti freddi, che sono l’ideale in questo periodo caldo e afoso, così da risparmiare sensibilmente sulle bollette dell’energia.

Ultimo consiglio che vi diamo riguarda l’illuminazione, suggerendovi di adottare lampadine a LED, che consumano sensibilmente di meno rispetto alle lampade alogene.