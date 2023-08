Lavatrice o lavastoviglie, quale consuma di più?Se sai questa cosa sei salvo

Il caro energia è uno dei problemi più importanti che sta purtroppo affliggendo non solo l’Italia, ma l’intero continente europeo da un bel po’ di mesi a questa parte.

Tutto è cominciato all’incirca un anno e mezzo fa, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze mai viste e affrontate prima d’ora.

Nel caso del settore alimentare, ricordiamo in particolare l’aumento incontrollato a livello di alcuni prodotti alimentari, tra cui per esempio l’olio di semi di arachidi e la farina di grano 00, che hanno portato a quella che potremmo definire come una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento incontrollato a livello del costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e a gas metano. Osservando questi rialzi, le principali compagnie fornitrici d’energia hanno dunque deciso di aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, creando un bel po’ di malessere e disagio a livello della popolazione europea in generale.

Le principali nazioni europee si sono immediatamente attivate a tal proposito, riuscendo in questo caso a porre diversi provvedimenti per venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso specifico del governo italiano ricordiamo in particolare il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili, unitamente a tutte le agevlazioni e detrazioni fiscali finalizzati all’acquisto da parte degli italiani di elettrodomestici di nuova generazione. Questi consentono infatti di consumare sensibilmente di meno rispetto agli elettrodomestici tradizionali, e permettono dunque di risparmiare cifre significative, soprattutto sul lungo periodo.

Gara di consumi

Oggi in particolare ci focalizzeremo sugli elettrodomestici, di cui nonostante il caro energia facciamo un uso massiccio e intensivo. Tra forno elettrico, frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice e via dicendo, sono davvero tantissimi e variegati i dispositivi di cui facciamo uso quotidianamente all’interno dell’ambiente domestico.

In particolare è stato finalmente svelato quale elettrodomestico consuma di più tra la lavatrice e la lavastavoglie: in particolare sarebbe proprio la lavatrice quella che consuma di più tra i due, dal momento che richiede un lavaggio che si protrae per molto più tempo e a temperature molto più elevate della lavastavoglie.

Proprio sulla base di questo, vi raccomandiamo di effettuare lavaggi solo ed esclusivamente a pieno carico, cercando inoltre di prediligere lavatrici ad alta classe d’efficienza energetica, in particolare A++ o superiori, in modo tale da ridurre sensibilmente i consumi dell’energia elettrica.