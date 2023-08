Contatore del gas, non fare mai questo movimento: ti costa carissimo | Bolletta raddoppiata

Ci ritroviamo senz’ombra di dubbio in un periodo non proprio semplice, non solo noi italiani ma più in generale tutti gli europei.

Tutta questa problematica situazione è nata in particolare a seguito dei primi conflitti avvenuti in Ucraina ormai più di un anno e mezzo fa, che hanno portato a numerosi cambiamenti dal punto di vista economico (in un primo momento) e successivamente energetico, diffondendosi a macchia d’olio su tutto il continente.

La prima conseguenza che abbiamo registrato in particolare è avvenuta a livello del settore alimentare, dove abbiamo assistito in particolare al rialzo di determinati prodotti che un tempo erano facilmente reperibili, tra cui ad esempio la farina raffinata di grano 00, così come l’olio di semi di arachidi, portando conseguentemente a quella che potremmo definire come una vera e propria inflazione a livello del settore.

A quest’inflazione alimentare sono poi succeduti i rialzi del costo dell’energia elettrica e del gas metano, che hanno raddoppiato se non triplicato i corrispondenti prezzi risalenti agli anni precedenti. Vedendo dunque i prezzi raddoppiati (nel migliore dei casi), le principali compagnie fornitrici d’energia hanno conseguentemente aumentato di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia.

In questo clima per nulla semplice, le principali nazioni europee si sono fortunatamente attivate in maniera repentina. Parlando del nostro caso specifico, il governo italiano ha attuato diversi provvedimenti, arrivando al bonus energia da 150 euro, una somma detraibile direttamente dal costo delle bollette, così come tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Il trucco per risparmiare

Purtroppo tutti gli aiuti provenienti dallo stato e dalle regioni non sono bastati per tantissimi italiani, che nonostante tutte le agevolazioni si sono ritrovati in seria difficoltà.

Ecco dunque che vi forniremo alcuni consigli e accorgimenti utili, in modo tale da risparmiare un bel po’ sul lungo periodo. In particolare ci concentreremo sul contatore, che assume una rilevante importanza soprattutto nel conteggio dei consumi, che vanno ovviamente a incidere in maniera diretta sulle bollette mensili che andiamo puntualmente in pagare.

In particolare può capitare spesso e volentieri di assistere ad una lettura errata dei consumi del contatore: in questi casi succede spesso di pagare più del dovuto, erroneamente. Tutto questo è risolvibile semplicemente con il processo di autolettura, grazie alla possibilità di consultare autonomamente il contatore del gas. A questo punto è possibile verificare le proprie letture con quelle dichiarate dalla Società di Vendita, reclamando eventuali incongruenze.