Caro bollette, gli elettrodomestici da oggi comprali solo così: è la dimensione che ti frega

Da ormai svariati mesi ci ritroviamo in una situazione per nulla semplice, sia a livello italiano che più in generale a livello europeo, con il caro energia che la fa da padrona all’interno del continente.

Questa annosa situazione si sta purtroppo protraendo dall’anno scorso, a seguito dei primi conflitti in Ucraina che hanno chiaramente impattato sul territorio europeo, decisamente cambiando le carte in tavola da un punto di vista economico e soprattutto energetico.

La prima importante conseguenza che abbiamo vissuto è quella a livello del costo di alcuni prodotti alimentari, tra cui in particolare la farina e l’olio di semi di arachidi, che hanno subito dei rialzi da far paura, arrivando a cifre da capogiro e provocando una vera e propria inflazione a livello dell’intero settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi in particolare l’aumento incontrollato per quel che riguarda il costo dell’energia elettrica e del gas metano, che ha subito anch’esso dei rialzi non da poco nel corso del tempo. Tali aumenti in particolare hanno allarmato le principali compagnie fornitrici d’energia (tra cui spiccano Eni Plenitude ed Enel Energia per quanto riguarda il territorio di pertinenza italiano), che si sono dunque ritrovate a dover aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, creando chiaramente non poco disagio e malcontento tra la popolazione europea in generale.

Per fortuna non possiamo dire nulla in merito agli interventi da parte dei governi delle principali nazioni europee, che sono stati celeri e rapidi. Ricordiamo nel caso specifico del governo italiano il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le detrazioni e agevolazioni fiscali atte a incentivare l’acquisto da parte degli italiani di elettrodomestici di nuova generazione.

Consigli utili

Malgrado tutti questi rincari a livello dei costi dell’energia, al giorno d’oggi facciamo ancora un uso massiccio degli elettrodomestici, per adempiere alle più svariate mansioni della vita quotidiana, che possono spaziare rispettivamente dalla preparazione degli alimenti fino ad arrivare al lavaggio e la pulizia dei vestiti che indossiamo. Ecco dunque che a tal proposito vi forniamo alcuni consigli e accorgimenti utili, in modo tale da risparmiare sulle prossime bollette dell’energia. In particolare ci focalizzeremo sugli elettrodomestici. Il primo consiglio che possiamo darvi è quello di scegliere con attenzione le dimensioni degli elettrodomestici stessi, in base al proprio nucleo familiare e abitativo: è inutile infatti acquistare un frigorifero di grandi dimensioni se si è in 3 persone all’interno della casa.

Fate inoltre attenzione ai forni elettrici e ai forni a microonde, che consumano davvero tanto: in questo caso prediligete l’utilizzo di un forno a triplo vetro, che permetterà di conservare e mantenere adeguatamente il calore al suo interno senza dispersioni.

L’ultimo elettrodomestico che citiamo infine è la lavastoviglie, che porta ad un consumo considerevole di acqua, motivo per il quale vi suggeriamo, a giorni alterni, di lavare i vostri piatti rigorosamente a mano, così da risparmiare.