Bollette dimezzate in estate: grande novità per le famiglie | Corri a prenderla

Come evitare di avere una salatissima bolletta estiva? Vediamo insieme alcuni trucchi per risparmiare sull’uso della corrente.

Chi si ricorda quando le bollette erano solo un’evenienza, una noiosa formalità? Si riceveva la bolletta che, all’epoca, arrivava in orario, nella cassetta postale. Poi si controllava l’ammontare per gas ed elettricità; solitamente cifre irrisorie, ben lontane dall’essere un reale impatto per le proprie spese famigliari. Ci si recava alle Poste o al Tabacchino di fiducia o in Banca; e si pagava l’esigua somma. Un piccolo mondo antico drammaticamente scomparso a seguito dell’invasione della Russia in Ucraina e del conseguente, drammatico, aumento dei costi per le bollette. Dapprima è salito il gas, poi l’elettricità; e per tanti, se non tantissimi, la scorsa estate 2022 ha costituito un dramma, una spesa insostenibile.

L’estate in corso di svolgimento non fa eccezione al nuovo clima che stiamo vivendo; complice il cambiamento climatico, l’ondata di calore è tra le più alte degli ultimi anni e dunque si utilizza senza sosta condizionatori e ventilatori. A volte vengono addirittura lasciati accesi l’intera otte; o nel caso dei condizionatori impostati su temperature talmente basse, talmente ‘polari’ che il consumo energetico schizza ‘alle stelle’.

E’ probabile che, contrariamente agli anni passati, l’estate 2023 si rivelerà letale per le bollette di tante famiglie; i consumi, già alti per l’inflazione e il gioco speculativo delle compagnie energetiche, saliranno ancora e ancora. La bolletta bimensile in arrivo a fine agosto si rivelerà, in questo campo, una formidabile cartina di tornasole sull’innalzamento dei prezzi dell’elettricità e del gas. Specie considerando come si avvicini, a breve distanza, la tempesta del mercato libero per tutti, con il neo liberalismo selvaggio che ne conseguirà per i meno alfabetizzati nelle materie finanziarie.

In questo campo, man mano che l’estate prosegue il suo corso, è una buona abitudine cercare di risparmiare sulle proprie spese energetiche. Senza per questo, nella difficile impresa, rinunciare a stare un po’ freschi e non soffrire il caldo di agosto.

Le soluzioni per risparmiare senza rinunciare alla frescura di ventilatori e condizionatori

Una prima soluzione, specie se si considera se acquistare o meno un condizionatore, consiste nello sceglierne uno di classe energetica A, senza lasciarlo mai acceso per lunghi periodi. Meglio prediligere l’opzione ‘notte’ o, ancor meglio, impostare brevi timer. Utilissimo anche il deumidificatore, da preferire alla scelta, tanto frequente ahimé, di abbassare drasticamente la temperatura della stanza.

Occorre infatti ricordare come sia l’umidità a influenzare la nostra percezione del caldo; ed è su quest’aspetto che occorre concentrarsi, più che sulla temperatura in generale. Naturalmente quando il condizionatore è acceso porte e finestre vanno tenute rigorosamente chiuse, con le serrande abbassate. Ottima abitudine, inoltre, la manutenzione costante del condizionatore; se non si vuole/non si può far intervenire un esperto, appare preferibile pulire da sé i filtri dell’aria e le ventole, solitamente ogni due settimane.

Naturalmente, se si dispone di un budget adeguato e/o si vuole programmare per il futuro in una casa di proprietà, è possibile pensare di riqualificarla, inserendo pannelli solari per l’acqua calda e una caldaia di ultima generazione. In questo campo occhio alle possibili sovvenzioni tanto statali, quanto regionali, ponendo particolare attenzione alle (ingannevoli) clausole.