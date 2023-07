Test degli alberi, quanti volti vedi nella foto? Se riesci a vederli tutti sei un fenomeno

Conosciamo ormai benissimo le illusioni ottiche, che ad oggi rappresentano una delle soluzioni più stimolanti e interessanti per il nostro intelletto, soprattutto di questi tempi.

Per farla in breve, le illusioni ottiche rappresentano a tutti gli effetti una percezione a livello visivo che viene alterata, rispettivamente in base alle nostre esperienze (che abbiamo vissuto nel corso degli anni immediatamente passati) o in base alla struttura anatomica di cui è composto il nostro occhio. A seguito dello stimolo visivo proveniente dagli occhi, infatti, segue poi un’interpretazione dei dati ricevuti, ad opera della visiva presente all’interno del nostro cervello.

Capita spesso però che questa interpretazione da parte dell’encefalo sia scorretta, e questo è proprio il meccanismo alla base del malfunzionamento di queste particolari e interessanti visioni, che sono diventate progressivamente un vero e proprio passatempo, a scopo di intrattenimento per la persona che ne fa effettivamente uso.

Questi test visivi hanno ovviamente la funzione di apportare una stimolazione per la nostra fantasia, così da passare eventualmente il tempo con la nostra famiglia, nel tentativo di risolverli nel minor tempo possibile. Ci eravamo lasciati giusto qualche settimana fa con il test del dinosauro e delle sue diverse prospettive, ma una nuova illusione ottica si è affacciata all’orizzonte.

Nella fattispecie oggi vi proponiamo un’illusione ottica che potrebbe essere davvero interessante e stimolante: scopriamo insieme di cosa si tratta, così da sottoporvi anche voi a questa particolare illusione, cercando di risolvere l’enigma.

Vi presentiamo un’immagine all’interno della quale sono presenti numerosissimi volti: se all’inizio infatti i volti sembrerebbero decisamente contenuti di numero, dopo un’attenta visione non è esattamente la stessa situazione. Dando infatti un’osservazione più attenta alla struttura dell’immagine stessa, ci si può rendere conto facilmente che i volti in realtà sono ben di più di quel che ci si aspettava in origine.

Attenti ai volti

L’immagine dell’illusione ottica sarebbe stata pubblicata in particolare ad opera del portale Jagran Josh, il quale avrebbe affermato che circa l’1% di tutte le persone che sono state sottoposte a questa particolare tipologia di illusione ottica sono poi in grado di riconoscere, nel giro di 11 secondi, tutti i volti presenti all’interno dell’immagine stessa.

Dopo un’attenta analisi e valutazione, infatti, possiamo stabilire innanzitutto che all’interno dell’illusione ottica sono presenti tre facce principali dominanti, parzialmente offuscate dalla presenza di diversi rami, appartenenti rispettivamente a un paio di alberi.

Nella parte inferiore troviamo infine altri tre volti, uno nel lato sinistro, uno nel lato destro e per finire un altro volto ancora a livello della parte centrale.