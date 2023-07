Lavatrice, se la fai all’orario errato raddoppi la bolletta: accendila sempre a quest’ora

Come risparmiare con la lavatrice? Vi sono alcuni trucchi da utilizzare per risparmiare sulla bolletta, sconosciuti ai più.

Qualcuno si ricorda degli aumenti avvenuti lo scorso mese di ottobre? Appena nove mesi fa, sebbene sembri un’altra epoca geologica. Nell’occasione la bolletta del gas schizzò del +60%, ponendo in difficoltà famiglie e pensionati. Interi nuclei famigliari si disgregarono, senza poter pagare le spese del gas; e fu la rovina di ampi strati della popolazione.

Risuccederà il prossimo autunno? Difficile ipotizzarlo; tuttavia l’ipotesi non è così peregrina, così drammatica. L’andamento della guerra Ucraina-Russia è infatti lontano da una facile risoluzione e le forniture di gas all’Europa da paesi terzi rimangono alquanto costose.

Naturalmente un ruolo importante è stato giocato, tra 2022 e 2023, dal ‘mercato libero’ e dal ‘gioco’ inflazionistico delle compagnie energetiche. Complice il governo italiano le compagnie energetiche sono risultate libere di speculare sul prezzo, alzandolo senza un reale controllo governativo. L’inflazione non è stata controllata, ma esacerbata dalle diverse imprese attive nel settore.

In questo campo basti guardare all’esempio di altri paesi per comprendere quanto diversa fosse la situazione per la Francia – autonoma dal gas tramite le centrali nucleari – e la Germania, a propria volta molto attenta a tutelare la popolazione dai rialzi impazziti del gas e dell’elettricità. Diverso il caso della ‘liberale’ Italia.

Come risparmiare con la lavatrice, alcuni consigli di buon senso

Come risparmiare, dunque? E’ possibile iniziare con uno degli elettrodomestici più usati e nel contempo energivori, ovvero la lavatrice. Come sfruttarla al meglio? Naturalmente il primo passo da compiere consiste nell’usarla solo a pieno carico. Inutile utilizzarla piena solo a metà, meglio procedere solo quando è davvero piena, ricolma sino all’orlo. Vale davvero la pena dissanguarsi a livello di spese & bollette solo per non mischiare i colori delle magliette? Meglio qualche imperfezione nel lavaggio che la rovina dei propri risparmi.

Inoltre è bene anche utilizzare la modalità Eco; non solo faremo del bene all’ambiente, ma garantiremo anche che la lavatrice non ‘impatti’ sul nostro bilancio famigliare. Economica e green, difficile immaginare un miglior compromesso.

A livello di costi, prima dell’inizio del conflitto Ucraina-Russia, un ciclo di lavaggio costava in media 67 centesimi. Lo scorso autunno 2022 costava 1 euro; oggigiorno ancora di più, complice l’inflazione. In quest’ambito la miglior soluzione consiste nel fare il lavaggio nelle ore della sera, quando la fascia oraria è maggiormente vantaggiosa. In tal caso è possibile ‘tagliare’ leggermente le spese. Solitamente si consiglia di fare la lavatrice dalle ore 22 in poi, a patto che i vicini naturalmente sopportino il rumore.