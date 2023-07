iPad, da oggi puoi fare anche questo: finalmente sei libero

Nel giro di pochissimi anni, il mondo della tecnologia è cambiato decisamente tanto, con progressi che si sono avvicendati nel corso del tempo.

Basti pensare all’arrivo di internet, che in un modo o nell’altro ha decisamente rivoluzionato questo campo, portando a tantissime innovazioni che hanno seriamente modificato le nostre vite nel quotidiano, grazie alla sua sempre più decisiva diffusione su tutto il territorio italiano e, più in generale, quello mondiale.

Uno dei più importanti cambiamenti favorito dall’avvento di internet è stato senz’ombra di dubbio l’arrivo degli smartphone, che sono riusciti a fare di internet il loro punto di forza da cui partire, conquistando progressivamente milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo, e arrivando così a realizzare migliaia e migliaia di modelli adatti ad ogni tipologia di utente e consumatore possibile.

Tra le migliorie che gli smartphone hanno apportato, possiamo senz’ombra di dubbio menzionare la rivoluzione netta a livello del loro sistema di messaggistica istantanea.

Essi sono infatti stati in grado di modificare in maniera netta e decisa i sistemi tradizionali di comunicazione, rappresentati fino a qualche anno fa dagli SMS per i messaggi testuali e dagli MMS per i messaggi multimediali, rispettivamente con foto e video.

Messaggiare su tablet?

Decisive a tal proposito sono state due applicazioni, partendo rispettivamente da WhatsApp (app nata inizialmente a pagamento e solo in un secondo momento diventata gratuita per tutti gli utenti del mondo), che è riuscita nell’intento di conquistare milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo, diventando un vero e proprio nuovo standard di comunicazione, seguita subito dopo da Telegram, che ha fatto del sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza da cui partire, riuscendo anche in questo caso ad accaparrarsi milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

In particolare oggi vi sveliamo un pratico trucchetto per usare WhatsApp anche su iPad. Sappiamo bene che ad oggi non è possibile scaricare l’app di WhatsApp su iPad, dal momento che quest’ultima è riservata solo ed esclusivamente alla controparte per iPhone, a differenza invece di quanto accade per Android, in cui WhatsApp può essere consultato senza problemi anche su tablet.

È comunque possibile far uso di WhatsApp su iPad grazie all’implementazione di WhatsApp Web, che può essere consultata senza problemi semplicemente facendo uso del proprio browser web, in questo caso rappresentato da Safari (il browser nativo di Apple, tanto per intenderci) o Google Chrome che dir si voglia.