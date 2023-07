Condizionatore, spegni queste 3 cose: finalmente addio consumo

Non è di certo un periodo facile per l’Europa, che si è recentemente trovata nel corso degli ultimi mesi ad affrontare una situazione per nulla semplice, a causa soprattutto del caro energia.

Il caro energia è scoppiato e si è intensificato in particolare a seguito dei conflitti avvenuti in Ucraina più di un anno e mezzo fa ormai, che hanno decisamente cambiato le carte in tavola da un punto di vista economico e soprattutto energetico.

La prima conseguenza importante dei conflitti risiede sicuramente nell’aumento incontrollato a livello del costo di alcuni prodotti alimentari che un tempo erano più reperibili con semplicità, tra cui possiamo citare per esempio l’olio di semi di arachidi e la farina di grano 00, portando ad una vera e propria inflazione del settore alimentare che non si era mai vista prima d’ora.

A questa è poi seguita una crisi a livello del settore energetico, con entrambe le forme di energia (rispettivamente energia elettrica e del gas metano) che hanno subito dei rialzi vertiginosi. Le compagnie fornitrici d’energia, preso atto di questi vistosi aumenti, hanno ovviamente rialzato di pari passo il costo delle bollette mensili, creando non poco disagio e malessere a livello dei cittadini europei.

Nonostante il clima per nulla semplice, le principali nazioni europee si sono mosse immediatamente per fortuna, con diversi provvedimenti che avevano il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose di sussidi statali. Nel caso più specifico del governo italiano ricordiamo il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi presentano infatti un’alta classe d’efficienza energetica, che permette loro di risparmiare sensibilmente a livello dei consumi, soprattutto e in particolar modo se paragonati con gli elettrodomestici tradizionali, risalenti a qualche tempo fa.

Consigli utili

Malgrado gli aiuti statali e regionali, però, sono ancora tante le famiglie italiane in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili. Ecco dunque che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile proprio a tal proposito, in modo da risparmiare con oculatezza. Nello specifico oggi ci concentreremo sul condizionatore, uno degli elettrodomestici indubbiamente più utilizzati soprattutto nel corso del periodo estivo, in cui è importante assicurare un’adeguata temperatura all’interno dell’ambiente domestico.

Per sopperire ai consumi del condizionatore, che restano comunque elevati, è sufficiente spegnere tre elettrodomestici in particolare, che permetteranno di ridurre sensibilmente i consumi delle bollette d’energia. In particolare menzioniamo prima di tutto la friggitrice, che è meglio accantonare nei mesi estivi, preferendo in questo caso dei piatti freddi da preparare in modo veloce e pratico.

Oltre a questo suggeriamo lo spegnimento dell’asciugatrice, il cui utilizzo può benissimo essere evitato date le temperature elevate e la velocità d’asciugamento in ambiente naturale, per poi finire con il forno elettrico, che similmente alla friggitrice presenta dei consumi elevati e può portare anche ad un aumento della temperatura domestica, che possiamo benissimo evitare.