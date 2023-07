Spreco di acqua, questo trucco lo conoscono in pochi: addio sprechi d’acqua

Il caro energia sta recentemente colpendo l’Italia e più in generale l’Europa da un bel po’ di tempo, con conseguenze che si stanno protraendo ormai da mesi.

Ad esser precisi tutto comincio circa un anno e mezzo fa, a marzo, quando scoppiarono i primi conflitti in Ucraina, che hanno portato a non pochi cambiamenti che si sono diffusi a macchia d’olio sull’intero continente europeo.

Pensiamo prima di tutto alle conseguenze a livello del settore alimentare, con l’aumento del costo di determinati prodotti tra cui l’olio di semi di arachidi e la farina raffinata, che hanno portato ad una vera e propria inflazione del settore alimentare in generale.

In un secondo momento ricordiamo poi la crisi che abbiamo registrato a livello del settore energetico, con il costo dell’energia elettrica e del gas metano che sono cresciuti a dismisura, come mai prima d’ora. Tali rialzi in particolare hanno portato le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo e con diretta proporzionalità il costo delle bollette mensili, creando non pochi disagi a livello di tutta la popolazione europea in generale.

In questo clima di assoluta fiducia e difficoltà, fortunatamente le principali nazioni europee e i loro governi hanno agito con celerità, portando diversi provvedimenti che avevano proprio il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose.

La soluzione a tutto

Ricordando il caso specifico dell’Italia, menzioniamo in particolare i decreti Aiuti-Bis e Aiuti-Ter, che hanno permesso tra le altre cose di introdurre il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili, così come tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Questi ultimi permettono infatti di avere consumi sensibilmente ridotti rispetto agli elettrodomestici tradizionali, e questo consente di avere significativi risparmi alla fine del mese. Purtroppo tutto ciò non è bastato per tantissime famiglie italiane, che malgrado gli aiuti sostanziali provenienti dallo stato e dalle regioni, si sono ritrovati in estrema difficoltà nel pagamento delle bollette mensili, faticando spesso ad arrivare alla fine del mese. Ecco dunque che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile per evitare gli sprechi d’acqua, e avere conseguentemente un considerevole risparmio alla fine del mese, con un trucchetto molto semplice e pratico.

Molti pensano spesso all’utilizzo dei pannelli fotovoltaici, che fanno uso della luce solare per ricavarne energia rinnovabile. Purtroppo questo non è sempre possibile all’interno di ogni abitazione domestica, motivo per il quale vi consigliamo l’utilizzo invece di uno scaldabagno, che rispetto a tanti altri dispositivi permette di avere acqua calda in casa ad un costo davvero irrisorio, portando ad un significativo risparmio nel corso del tempo. Vi diamo infine alcuni consigli e accorgimenti utili per non sprecare acqua inutilmente: ricordatevi sempre, prima di tutto, di utilizzare una bacinella per lavare i piatti, in modo tale da non far scorrere quantità eccessive di acqua. Oltre a questo vi raccomandiamo l’utilizzo della lavastoviglie, che contrariamente a quanto si possa credere, permette di risparmiare cifre considerevoli in quanto necessita di quantità sensibilmente inferiori rispetto al lavaggio dei piatti e delle posate a mano, con tutto il beneficio che ne consegue alla fine del mese.