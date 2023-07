Smartphone, il nuovo metodo è infallibile: giga infiniti

Sono stati innumerevoli i progressi dal punto di vista tecnologico di cui abbiamo avuto esperienza soprattutto nel corso degli ultimi 20 anni.

Il fulcro centrale attorno alla quale si sono sviluppati tutti questi progressi è rappresentato senz’ombra di dubbio dalla diffusione sempre più capillare di internet, dapprima con la connessione 56k e ADSL, e in un secondo momento con la fibra ottica, che si sta ormai diffondendo all’interno delle principali città italiane, diventando un vero e proprio standard.

È stata internet a permettere infatti diversi progressi tecnologici e cambiamenti significativi, di cui il primo che ricordiamo è ovviamente l’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter, e infine (ultimo ma di certo non per importanza) Tik Tok, riservato in particolar modo alle fasce di popolazione più giovane.

Un altro grande cambiamento infine è rappresentato dall’avvento degli smartphone, che hanno fatto proprio della loro connessione a internet il loro punto di forza da cui partire e nel giro di pochissimi anni sono stati in grado di soddisfare ed entrare nei cuori di milioni e milioni (per non dire miliardi ormai, al giorno d’oggi) di utenti in tutto il mondo, con migliaia di modelli in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di ogni tipologia di utente.

Siamo tendenzialmente soliti suddividere gli smartphone in tre grandi categorie, partendo innanzitutto dagli smartphone di fascia alta, i cosiddetti top di gamma, capitanati rispettivamente da iPhone 14 Pro e da Samsung Galaxy S23, usciti nel corso degli ultimi mesi.

La soluzione a tutto

Passiamo poi agli smartphone di fascia media, maggiormente adatti per chi è alla ricerca di un buon compromesso tra la qualità e il prezzo, per poi arrivare infine agli smartphone di fascia bassa, maggiormente adatti invece a chi non ha particolari esigenze in termini di potenza di calcolo e qualità del sensore della fotocamera. Malgrado tutte queste sostanziali differenze, un fattore che accomuna tutti gli smartphone consiste nell’utilizzo costante della connessione a internet, effettuata per mezzo dei dati mobile. È chiaro come, in quest’ottica, risultino fondamentali le offerte proposte dai vari operatori telefonici in merito all’utilizzo dei Giga mensili.

Ecco dunque che vi consigliamo alcune promozioni attualmente in vigore promosse da Iliad, uno degli operatori telefonici al giorno d’oggi più convenienti in tal senso. In particolare un’offerta davvero conveniente è rappresentata da Giga 150, che permette ai nuovi abbonati di avere 150 GB di traffico con connettività 5G, all’incredibile prezzo di soli 9.99 euro al mese, con attivazione iniziale fissata a 9.99 euro.

Con meno di 10 euro, dunque, è possibile avere una quantità spropositata di dati mobile, a differenza di tante altre compagnie telefoniche che richiedono più spesso e volentieri più di 15 euro mensili.