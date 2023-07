Canone rai, se hai un anziano in famiglia non devi pagarlo: ecco come funziona

Sono davvero innumerevoli e sconfinati i progressi tecnologici a cui abbiamo assistito nel corso del tempo, in particolar modo durante gli ultimi vent’anni.

Il fulcro centrale attorno al quale è ruotato tutto è senz’ombra di dubbio l’arrivo di internet e la sua successiva diffusione sempre più capillare, dapprima con la connessione 56k e in un secondo momento con la connessione ADSL e la fibra ottica, che progressivamente hanno dettato standard sempre più alti in termini di velocità di download e upload.

Uno dei cambiamenti più importanti e significativi in tal senso è rappresentato senz’ombra di dubbio dall’introduzione dei social network, avvenuta ormai una decina d’anni fa, e capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter e infine Tik Tok per le fasce di popolazione.

Oltre a questo ricordiamo poi l’avvento degli smartphone, che nel giro di poco tempo sono riusciti a conquistare milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo, con numerosissime e svariate tipologie di modelli in grado di soddisfare le esigenze e le velleità di qualsiasi tipologia di consumatore possibile.

Arriviamo infine alle smart TV, una nuova linea di dispositivi che esiste ormai da più di dieci anni a questa parte, che hanno fatto proprio della connessione a internet il loro punto di forza da cui partire. Nonostante tutti i servizi e le piattaforme di streaming attualmente disponibili sul mercato (come ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel, Apple TV+ e chi ne ha più ne metta) rimane ormai da tantissimi anni una certezza per l’utilizzo delle televisioni: stiamo parlando del canone mensile RAI, una tariffa obbligatoria che va necessariamente pagata per qualsiasi dispositivo audiotelevisivo di cui siamo in possesso.

Come risparmiare

In particolare oggi vi forniremo alcune dritte e consigli utili a tal proposito, in modo da risparmiare cifre considerevoli.

In particolare sono presenti alcune detrazioni e agevolazioni riservate alle persone più anziane, che possono dunque risparmiare un bel po’ alla fine del mese. Chiaramente per godere di questa agevolazione bisogna soddisfare determinati parametri che andremo ad elencarvi qui di seguito. In primis, bisogna avere un reddito annuale che non sia maggiore di 6713.98 euro, vale a dire 516.46 euro al mese, per un totale di 13 mensilità.

Oltre a questo, non bisogna in alcun modo convivere con altre persone che siano titolari di reddito, altrimenti non è più possibile usufruire della detrazione del canone RAI. Infine, l’ultimo parametro riguarda l’età, dal momento che è necessario aver compiuto 75 anni al momento dell’emissione del canone.