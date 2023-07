Meteo, dopo la grandine e il vento arriva questo: l’allarme dell’aeronautica

Nel corso degli ultimi giorni e delle ultime settimane, purtroppo, stiamo assistendo a gran parte degli effetti del cambiamento climatico a livello di tutta la penisola italiana.

Basti pensare ai grandi temporali e alla grandine che si sono susseguiti a spron battuto nel corso degli ultimi giorni, soprattutto per quanto riguarda il Nord Italia, per farci capire che il riscaldamento globale è una tematica davvero pericolosa che sempre più andrà a coinvolgere le nostre vite, influenzandole in modo negativo.

Sappiamo bene infatti quanto il cambiamento climatico si profili come una delle problematiche più rilevanti e significative del periodo che stiamo vivendo, non solo a livello italiano ma mondiale, con ripercussioni e conseguenze che si manifesteranno anche nel corso dei prossimi mesi o anni.

Il riscaldamento globale in particolare deve la sua causa all’aumento delle concentrazioni di gas serra all’interno dell’atmosfera terrestre, che portano ad un trattenimento di calore pericoloso, con il conseguente aumento in generale delle temperature medie a livello del globo terrestre, e purtroppo ad oggi non siamo ancora in grado di fermarlo, ma solo di tamponare con alcune metodiche e accorgimenti particolari.

Tra le principali cause dietro il cambiamento climatico troviamo senz’ombra di dubbio l’adozione dei combustibili fossili, che da ormai quasi un centinaio d’anni sono (purtroppo) la principale fonte di energia utilizzata per gran parte degli autoveicoli, anche se il futuro in tal senso prevede l’adozione sempre più frequente dell’elettrico e di batterie a idrogeno, che sono di gran lunga più sostenibili, sono un’ottima fonte di energia e soprattutto non inquinano come il petrolio.

Pericoli in arrivo

Dopo la grandine che si è verificata a livello di gran parte del Nord Italia, un’altra pericolosa minaccia si affaccia sulla penisola nostrana: scopriamo insieme di cosa si tratta. A dare l’allarme sarebbe stata l’Aeronautica Militare, che proprio pochissime ore fa avrebbe diramato un annuncio, sostenendo che a partire dai prossimi giorni saranno in arrivo rovesci intensi e temporali a livello delle regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, per almeno una giornata completa, così come l’Abruzzo, la Puglia e il Molise.

Temperature in ulteriore aumento invece per quanto riguarda la Sicilia, che si appresta clamorosamente a superare i 38 gradi centigradi di media. Per quanto riguarda la Sardegna, invece, per le prossime ore sarà previsto un vento forte di maestrale, che porteranno a delle vere e proprie burrasche in corrispondenza delle coste, motivo per il quale la navigazione è altamente sconsigliata.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte dell’Aeronautica Militare in merito a questa situazione, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.