Contatore, se lo usi così non paghi nulla: controlla la fascia oraria

Possiamo dire senz’ombra di dubbio che il caro energia ha letteralmente devastato non solo l’Italia, ma l’Europa intera.

Da un po’ di mesi a questa parte infatti, più precisamente da un anno e mezzo, sono insorti i conflitti ucraini che hanno inevitabilmente cambiato l’assetto innanzitutto economico e secondariamente energetico dell’intero continente.

Prodotti come la farina e l’olio di semi di arachidi, che un tempo erano di facile reperibilità, ad oggi non lo sono più e anzi hanno raggiunto delle cifre di listino astronomiche, portando conseguentemente a quella che potremmo definire come una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi in particolare i rialzi avvenuti a livello di entrambe le forme di energia attualmente disponibili, rispettivamente elettrica e del gas metano. Tali aumenti hanno portato in particolare le principali compagnie fornitrici (tra cui possiamo citare per esempio Enel Energia, nel caso più specifico del territorio di competenza italiano) a far salire di costo le bollette mensili dell’energia, creando non poco malcontento e malessere a livello della popolazione europea in generale.

In questo clima di assoluta sfiducia, per fortuna non possiamo dir nulla per quel che riguarda i governi delle principali nazioni europee. Addentrandoci nel caso più specifico del governo italiano, infatti, ricordiamo soprattutto il bonus energia da 150 euro, che fino a qualche tempo fa permetteva di detrarre la cifra in esame direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali, previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Consigli utili

Questi ultimi sono infatti caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, il che consente loro di avere consumi sensibilmente inferiori rispetto alla controparte di elettrodomestici tradizionali, avendo così un cospicuo risparmio sulle bollette mensili dell’energia. Purtroppo tutti questi sostanziali aiuti non si sono rivelati sufficienti per tantissime famiglie italiane, che si sono conseguentemente a rischio di incorrere nella soglia di povertà. Sulla base di questo, oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile, in modo tale da risparmiare un bel po’ sul lungo periodo.

In particolare ci focalizzeremo sui contatori e sul loro relativo utilizzo: uno dei principali consigli che possiamo darvi a tal proposito, infatti, è quello di utilizzare l’energia elettrica in determinate fasce orarie. Gran parte dei contratti attuali prevede infatti la presenza di due (o tre, nel migliore dei casi) fasce d’orario distinte, che permettono di risparmiare un bel po’.

Le fasce migliori sono infatti quelle serali, a cavallo tra le 22 di sera e le 6 del mattino successivo, così come anche tutte le ore comprese all’interno del fine settimana. Nel caso in cui vogliate far uso degli elettrodomestici, quindi, è bene utilizzarli soprattutto e in particolar modo nel corso di queste fasce sopracitate.