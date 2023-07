Elettrodomestici, sono questi 4 quelli che ti succhiano i soldi dalle tasche: stacca subito la spina

Ci ritroviamo senz’ombra di dubbio in un periodo difficile e complesso, non solo per l’Italia ma per l’Europa intera. Tutta questa complicata situazione è cominciata all’incirca un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei conflitti in Ucraina, che hanno decisamente cambiato le carte in tavola da un punto di vista economico e soprattutto energetico.

Pensiamo ad esempio al rialzo che abbiamo registrato per quanto riguarda il costo dei prodotti alimentari apparentemente più semplici, come ad esempio la farina raffinata e l’olio di semi di arachidi, che hanno portato ad una vera e propria inflazione a livello dell’intero settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi in particolare l’aumento per quanto riguarda entrambe le forme di energia, rispettivamente elettrica e del gas metano. In particolare questi rialzi hanno portato le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo e in diretta proporzionalità il costo mensile delle bollette dell’energia, creando non poco disagio e malessere a livello della popolazione europea in generale.

L’intervento da parte dei governi delle principali nazioni europee è stato fortunatamente celere e immediato, chiaramente con il fine ultimo di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso specifico del governo italiano, ricordiamo in particolare il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo mensile delle bollette, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Questi ultimi infatti sono caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, il che permette loro di risparmiare cifre significative sui consumi e conseguentemente sulle bollette mensili. Purtroppo però tutto questo non è bastato per tantissime famiglie italiane, che malgrado i preziosissimi aiuti da parte dello stato e delle regioni faticano tutt’ora ad arrivare alla fine del mese.

Consigli utili

Ecco dunque che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile, in modo da cercare di risparmiare nel conteggio finale delle bollette dell’energia. In particolare determinati elettrodomestici (di cui al giorno d’oggi facciamo un intenso e massivo utilizzo) consumano di più: scopriamoli insieme. Sicuramente al primo posto troviamo il frigorifero, che per sua stessa natura deve rimanere necessariamente acceso per tutta la durata del giorno, con il fine ultimo di conservare correttamente tutte le pietanze che riponiamo al suo interno.

Passiamo poi alla lavatrice, che utilizziamo anch’essa quotidianamente per il lavaggio e la pulizia dei nostri indumenti: il nostro consiglio in questo caso è quello di avviare un programma di lavaggio solo ed esclusivamente a pieno carico, in modo tale da limitare al massimo i consumi.

L’ultimo elettrodomestico che consuma molto, infine, è senz’ombra di dubbio la lavastoviglie, che mai come oggi usiamo moltissimo per la pulizia delle nostre posate e dei nostri piatti. Anche in questo caso vale lo stesso consiglio per la lavatrice, motivo per la quale vi consigliamo di avviare un programma di lavaggio solo nel caso in cui il cestello sia pieno.