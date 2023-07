Nuova truffa, ti rubano 27mila euro dal conto: non fare questo aggiornamento

Durante gli ultimi 20 anni abbiamo assistito a tantissimi progressi dal punto di vista tecnologico, che hanno impattato in maniera più o meno positiva all’interno delle nostre vite quotidiane.

Uno dei fulcri centrali di questo importante progresso è senz’ombra di dubbio rappresentato da internet, che si è diffusa nel giro di pochissimo tempo, diventando un vero e proprio standard, e raggiungendo gran parte delle città italiane con una buona copertura in termini di velocità di download e upload.

Tra i cambiamenti principali apportati da internet ricordiamo in particolare l’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter e per finire Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane, che hanno notevolmente cambiato il modo di intendere anche la fruizione dei mass media da parte della popolazione in generale.

Ricordiamo poi l’avvento degli smartphone, che hanno fatto della connessione a internet il loro punto di forza da cui partire, riuscendo così a far breccia nel cuore di milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo, con migliaia e migliaia di modelli attualmente disponibili che ben rispondono alle esigenze di qualsiasi tipologia di clientela, da quella che si accontenta anche di prestazioni mediocri fino ad arrivare a quella più esigente.

Un altro grande cambiamento è stato rappresentato poi dalla graduale transizione verso i sistemi di pagamento elettronici, garantiti dall’utilizzo delle carte di credito e di debito, eventualmente associate ad un conto corrente. Questa transizione è stata poi ulteriormente favorita dall’introduzione dei chip NFC all’interno degli smartphone di ultima generazione, che permettono di effettuare pagamenti in maniera facile e veloce, e sopratutto completamente sicura, dal momento che non è nemmeno necessario strisciare la propria carta di credito o debito.

Attenti agli aggiornamenti

Purtroppo anche i pagamenti elettronici presentano un rovescio della medaglia: scopriamo insieme di cosa si tratta. Parliamo ovviamente delle truffe online, che (purtroppo) ben si prestano a questo tipo di pagamenti. In particolare negli ultimi mesi si sarebbe insinuato un finto aggiornamento di Windows, che celerebbe un virus dalle cattive intenzioni, chiamato “Big Head”.

Si tratta in sostanza di un ransomware, vale a dire un malware che è i grado di criptare ogni dato presente sul computer del povero malcapitato di turno, andando così a impossessarsi anche dei dati sensibili della propria carta di credito.

Per sbloccare questi dati, Big Head richiederebbe in particolare un riscatto molto salato, la cui cifra si aggira attorno ai 27’000 euro. Ricordatevi quindi di avere sempre a disposizione un ottimo software antivirus, in modo tale da tutelarvi da queste pericolosissime minacce.