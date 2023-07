Lavatrice, evita questi 5 errori e avrai i panni come mai visti prima: puliti e profumati

Da ormai mesi e mesi il caro energia è senz’ombra di dubbio una delle realtà più consistenti e importanti del panorama italiano e più in generale quello europeo.

La problematica del rincaro (assieme ad altri problemi sostanziali) è cominciata all’incirca un anno fa o poco più, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti avvenuti in Ucraina a partire dal mese di marzo, che si sono trascinati dietro delle conseguenze non da poco sull’intero panorama europeo.

Basti pensare innanzitutto al rialzo vertiginoso a livello di alcuni specifici prodotti alimentari, tra cui in particolare ritroviamo la farina raffinata e l’olio di semi di arachidi, i quali hanno portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare in toto.

Aggiungiamoci poi gli aumenti vertiginosi per quel che riguarda il costo dell’energia rispettivamente in entrambe le sue forme, elettrica e del gas metano. Tali rialzi hanno conseguentemente costretto le principali compagnie fornitrici (come Enel Energia, nel caso del territorio italiano) ad aumentare di conseguenza le bollette mensili, creando non pochi disagi e malessere tra la popolazione europea in generale.

Per fortuna l’intervento da parte delle principali nazioni europee è stato celere e immediato, con il fine ultimo ovviamente di venire incontro alle fasce di popolazione più bisognose. Nel caso più specifico del governo italiano possiamo ricordare in particolare i decreti Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno introdotto tra le altre cose il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che sono spesso e volentieri caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica. Ciò permette loro di avere consumi sensibilmente ridotti, e quindi risparmiare sul lungo periodo.

Errori da evitare

Malgrado il dilagante caro energia che abbiamo citato fino a poco fa, facciamo ancor oggi un massiccio uso degli elettrodomestici per assolvere alle più disparate mansioni della vita quotidiana. Oggi in particolare ci concentreremo sulla lavatrice, che utilizizamo ogni giorno per pulire i nostri indumenti, illustrandovi cinque principali errori che commettiamo ogni giorno.

Fate innanzitutto attenzione alla quantità di detersivo utilizzato, cercando di non metterne troppo all’interno del cestello, dal momento che questo potrebbe portare a rovinare il lavaggio stesso. Scegliete poi la temperatura adeguata per ogni tipologia di vestito: scegliere una temperatura scorretta potrebbe portare inevitabilmente al loro restringimento, e non si potrà più tornare alla situazione di prima. Ricordatevi poi di non lasciare mai il bucato in lavatrice con il cestello chiuso, dal momento che questo comportamento potrebbe portare alla formazione di cattivi odori.

Infine, vi consigliamo l’utilizzo dell’ammorbidente, raccomandandovi inoltre di separare in maniera corretta ogni tipologia di vestiti in base al colore d’appartenenza, così da evitare disastri.