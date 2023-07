Cellulare, se la batteria dura poco la colpa è la loro: ecco quali impostazioni modificare

Cosa fare per evitare che si scarichi la batteria? Le opzioni sono molteplici, non mancano i ‘trucchi’ da imparare.

Il cellulare scarico, uno spauracchio terribile: cosa fare quando, in situazione di emergenza, il proprio cellulare non risponde? Cosa fare quando lo schermo è nero, le notifiche non trillano più e il touch è fermo, immobile? Non dovrebbe mai succedere, viene da rispondere; e con, alcune ‘furbe’ accortezze, è possibile garantire al proprio apparecchio una batteria se non eterna, certamente molto longeva Scopriamo insieme alcuni – utili – trucchi.

Come evitare dunque che il cellulare si scarichi? O quantomeno che si scarichi con eccessiva rapidità? Innanzitutto è buona soluzione ridurre il volume per i video, i podcast e le applicazioni multimediali. E’ poi fondamentale chiudere le applicazioni in background, quando non vengono più utilizzate. In linea generale i video, ad esempio i classi contenuti su YouTube, consumano davvero tanta batteria, sono ‘energivori’. Anche Google Maps non scherza, in tal senso, con un utilizzo continuo per diverse ore (ad es. in viaggio o per lavoro) che rapidamente scarica anche i cellulari di ultima generazione.

Nonostante si sia tentati, specie in quest’epoca di continua connessione, di tenere il cellulare sempre aperto, è anche una buona pratica riavviare il telefono periodicamente; almeno una volta alla settimana, onde eliminare i dati spam creati dalle applicazioni.

L’utente è reticente ad aggiornare il sistema, ritenendo erroneamente che rallenti il cellulare; eppure proprio ‘ultima versione di Android/IOS garantisce solitamente che il telefono sia ottimizzato per consumare meno energia possibile. In alternativa è possibile verificare qualche opzione maggiormente tecnica, volta a garantire una perfetta ottimizzazione.

Le soluzioni ‘tecniche’ per risparmiare sulla batteria

Un esempio è l’opzione: ‘Ottimizza utilizzo batteria‘. Basta recarsi su Impostazioni, in Batteria-Ottimizza utilizzo batteria’ e scegliere quale app ridurre/chiudere per il suo eccessivo consumo energetico. Merita ricordare che molte app consumano energia anche quando non vengono utilizzate.

E’ anche possibile attivare le Modalità di risparmio energetico, tramite la modalità Impostazioni e selezionando l’opzione apposita. La più estrema, in tal senso, è Risparmio energetico ultra per prolungare la durata dello stand by.

E la rete? Anche Internet può essere utilizzata onde risparmiare sulla batteria; ad esempio è possibile aprire Impostazioni e utilizzare la funzione Resta connesso quando il dispositivo è in sospensione. Disattivandola vi sarà un cospicuo risparmio energetico.