Smartphone smarrito o rubato? Niente paura, basta davvero poco per recuperarlo | Anche i rapinatori rimarranno con le mani legate

Se hai perso lo smartphone, o ti è stato rubato, ecco alcuni passaggi utili da seguire per recuperarlo, o comunque per bloccarlo anche a distanza.

La perdita o il furto di un cellulare possono essere situazioni preoccupanti e stressanti, ma esistono soluzioni per localizzare il dispositivo smarrito e bloccarlo a distanza. Ad esempio, per localizzarlo vi sono Trova il mio dispositivo: molte piattaforme di smartphone offrono servizi integrati come “Trova il mio iPhone” per gli utenti di Apple e “Trova il mio dispositivo” per gli utenti di Android, che sfruttano il GPS, la connessione dati e la rete Wi-Fi.

App di terze parti: ci sono numerose app disponibili sui relativi store che consentono di localizzare un telefono smarrito o rubato. Alcune app offrono funzionalità avanzate, come il blocco remoto e la possibilità di far suonare il dispositivo anche se è in modalità silenziosa. Contatta il provider del servizio: Se non hai installato un’app o attivato una funzione di localizzazione, puoi contattare il tuo operatore di telefonia mobile e chiedere assistenza.

Per bloccarlo a distanza, invece: codice PIN o Password: proteggi sempre il tuo dispositivo con un codice PIN, una password o un sistema di riconoscimento biometrico (come l’impronta digitale o il riconoscimento del volto). Questo impedirà l’accesso non autorizzato e proteggerà i tuoi dati personali.

Blocco remoto: se hai attivato le funzioni di localizzazione e blocco remoto sul tuo dispositivo, puoi utilizzare queste opzioni per impedire l’accesso al telefono da parte di estranei. Le app di localizzazione consentono di impostare una password o di cancellare i dati del dispositivo da remoto, mantenendo le tue informazioni personali al sicuro.

Anche se frustrante, le soluzioni ci sono

Segnala la perdita o il furto: in caso di smarrimento o furto, è fondamentale segnalare l’incidente alla polizia e al tuo operatore di telefonia mobile. Fornisci loro tutte le informazioni rilevanti, come il numero IMEI del dispositivo, che può essere utilizzato per bloccare il telefono a livello internazionale, rendendolo inutilizzabile sulla maggior parte delle reti.

Tracciamento delle attività online: alcune app di localizzazione possono aiutarti a monitorare le attività del dispositivo rubato, come la registrazione delle chiamate o la cattura di foto tramite le fotocamere frontale e posteriore. Queste informazioni possono essere preziose per le forze dell’ordine nella ricerca e recupero del telefono.

In conclusione, la prevenzione è fondamentale per proteggere il tuo cellulare. Installa app di localizzazione e attiva le funzioni di sicurezza disponibili sul tuo dispositivo. Tieni presente che il blocco a distanza e la localizzazione dipendono dalla disponibilità di una connessione dati o Wi-Fi sul dispositivo, quindi è fondamentale agire prontamente in caso di smarrimento o furto.