Rete Wi-Fi, vuoi averla in tutta casa? Ti basta usare questo stratagemma | Liberati dei cavi scomodi

Esistono diversi modi per estendere la rete Wi-Fi nella propria abitazione anche nelle stanze in cui il segnale fa fatica ad arrivare. Scopriamo come.

Estendere la rete Wi-Fi in casa è spesso una soluzione necessaria per migliorare la copertura del segnale e garantire una connessione Internet stabile in tutte le stanze. Ci sono diverse opzioni disponibili per ampliare la copertura della rete Wi-Fi e ottenere una connessione affidabile in tutta la casa.

Una delle opzioni più comuni è utilizzare un ripetitore Wi-Fi o un extender. Questi dispositivi ricevono il segnale Wi-Fi dal router principale e lo ritrasmettono amplificato, estendendo la copertura in zone precedentemente poco raggiunte. L’installazione di un extender è spesso semplice e può essere fatta da chiunque seguendo le istruzioni del produttore.

Un’altra opzione è l’utilizzo di powerline adapters o adattatori powerline. Questi dispositivi sfruttano la rete elettrica della casa per trasportare il segnale Internet da una presa a muro all’altra. Si collega un adattatore al router tramite cavo Ethernet e lo si collega alla presa a muro. Poi, in un’altra stanza, si collega un altro adattatore alla presa a muro e si utilizza un cavo Ethernet per collegarlo a un secondo punto di accesso Wi-Fi o a un extender.

Una soluzione più avanzata e costosa è l’utilizzo di un sistema mesh Wi-Fi. Questi sistemi utilizzano più punti di accesso (nodi) distribuiti in tutta la casa per creare una rete unificata e senza interruzioni. I nodi comunicano tra loro per garantire una connessione fluida mentre ci si sposta da un’area all’altra. I sistemi mesh offrono una copertura uniforme e consentono di aggiungere nodi aggiuntivi se necessario.

In tal modo non si rimarrà mai offline

Inoltre, alcuni router supportano la funzione di “ponte” o “ponte wireless”, che permette di collegare un altro router o extender al router principale tramite una connessione wireless dedicata. Questo permette di estendere la rete Wi-Fi senza cavi aggiuntivi. Al fine di ottenere il massimo da qualsiasi opzione scelta, è importante posizionare gli extender o i nodi mesh strategicamente, evitando ostacoli che potrebbero attenuare il segnale. Inoltre, è consigliabile mantenere il firmware del router e degli extender sempre aggiornato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza della rete.

Infine, è essenziale proteggere la rete Wi-Fi con una password sicura e utilizzare il protocollo di sicurezza più recente disponibile (ad esempio, WPA3). Queste misure aiutano a prevenire l’accesso non autorizzato alla rete e proteggono i dati personali e sensibili dei dispositivi connessi.

In conclusione, estendere la rete Wi-Fi in casa può essere fatto in diversi modi, e la scelta dipenderà dalle esigenze individuali, dal budget e dalla configurazione dell’abitazione. Con le soluzioni adeguate, si può godere di una connessione Internet veloce e affidabile in ogni angolo della casa.