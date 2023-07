Condizionatori, arriva la nuova truffa: stai molto attento

Da ormai mesi e mesi, il caro energia sta mettendo a ferro e fuoco l’intera Europa. Tutto è insorto all’incirca un anno fa o poco più, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno decisamente cambiato l’assetto dal punto di vista economico e soprattutto energetico.

Dal punto di vista economico possiamo senz’ombra di dubbio pensare ai rialzi di numerosissimi prodotti alimentari, che un tempo erano reperibili con estrema facilità come l’olio di semi di arachidi e la farina, e che ora stanno raggiungendo dei prezzi astronomici mai visti prima d’ora, portando conseguentemente a quella che potremmo definire come un’inflazione vera e propria a livello dell’intero settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento incontrollato a livello del costo dell’energia, nelle sue rispettive forme, sia elettrica che del gas metano. Tali aumenti incontrollati hanno, com’è ovvio che sia, portato le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, creando non poco scompiglio e disagio a livello della popolazione europea in generale.

Malgrado tutto il caro energia di cui sopra, che sta affliggendo tutto il continente europeo, ancor oggi facciamo un uso davvero intenso e smodato degli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico.

Tra forno elettrico, friggitrice ad aria, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono davvero innumerevoli i dispositivi di cui facciamo quotidianamente uso per assolvere alle più disparate e innumerevoli mansioni della vita quotidiana, che possono spaziare rispettivamente dalla preparazione degli alimenti (per pranzo e cena), fino ad arrivare al lavaggio e alla pulizia degli abiti che indossiamo quotidianamente, di giorno in giorno.

Attenti alle truffe

Oggi in particolare ci concentreremo sul climatizzatore, che è senz’ombra di dubbio uno degli elettrodomestici maggiormente utilizzati nel corso di questo periodo, a cavallo tra luglio e agosto, in cui è più che necessario mantenere un’adeguata temperatura all’interno dell’ambiente domestico per garantire un’ottimale qualità di vita a tutte le persone che lo abitano.

Purtroppo nel corso degli ultimi mesi sono insorte nuove truffe, stavolta relative anche alla vendita dei condizionatori. Si tratterebbe infatti di truffatori che venderebbero condizionatori sotto il nome di altri marchi, offrendo in realtà dei dispositivi poco affidabili e funzionali. Un altro inganno riguarda invece i costi di installazione del condizionatore, che spesso e volentieri vengono omessi da parte dei truffatori, portando in alto il costo del condizionatore stesso e tutto ciò che ne consegue.

Il nostro consiglio, dunque, è quello di affidarsi sempre a catene famose quali MediaWorld, Unieuro, Trony, Eufonics e via dicendo, che sono senz’altro più affidabili dei sedicenti venditori porta a porta.