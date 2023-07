Samsung, ecco l’anello Smart: vi cambierà la vita | Una rivoluzione

Sono state davvero innumerevoli le innovazioni dal punto di vista tecnologico di cui abbiamo avuto esperienza nel corso degli ultimi decenni, rispettivamente.

Sicuramente tra i cambiamenti maggiormente spartiacque che possiamo dire, internet riveste una grande importanza, riuscendo nel corso degli anni a diffondersi sempre più all’interno del continente italiano, dapprima con la connessione 56k e ADSL, e solo in un secondo momento con la fibra ottica.

A sua volta essa ha portato alla diffusione su larga scala dei social network, capitanati da grande aziende quali Facebook, Twitter, Instagram e infine Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane.

Oltre a questo ricordiamo poi in particolar modo l’ampissimo e vastissimo mondo degli smartphone, che hanno fatto proprio della stessa connessione a internet il loro punto di forza da cui partire e su cui puntare, riuscendo a conquistare in men che non si dica milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Tre sono solitamente le categorie con cui vengono classificati e catalogati tali dispositivi, partendo innanzitutto dai dispositivi di fascia alta, i cosiddetti top di gamma, capitanati quest’ultimo anno da iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy 23, per chi cerca prestazioni elevate in termini di potenza di calcolo e qualità del sensore della fotocamera.

Un nuovo dispositivo all’orizzonte

Si arriva poi agli smartphone di fascia media, ideali per chi è invece alla ricerca di un buon compromesso tra la potenza di calcolo e il prezzo, per poi arrivare infine agli smartphone di fascia bassa, maggiormente adatti a chi si accontenta senza avere particolari esigenze, e con un particolare focus per un prezzo competitivo.

Uno dei colossi principali in questo ambito è rappresentato da Samsung, l’azienda coreana che da ormai decine d’anni sforna questi dispositivi. Nel corso del suo prossimo evento, fissato per il 26 luglio, la compagnia annuncerà i suoi prossimi Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, oltre ad una nuova e interessantissima categoria dispositivi: stiamo parlando del Galaxy Ring, un vero e proprio anello smart dalle funzionalità davvero promettenti, con il fine ultimo di monitorare in maniera costante il benessere della persona che lo indossa.

Galaxy Ring permetterà di connettersi senza problemi agli altri dispositivi Samsung, facilitando così l’interazione con l’ecosistema. Al momento non disponiamo di ulteriori informazioni a riguardo, pertanto non ci resta che attendere l’evento di Samsung, confidando nell’arrivo delle prime informazioni e dettagli in merito al suo prezzo e alla presunta data d’uscita, che coinciderà indicativamente con quella della nuova line-up.