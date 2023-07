Conoscere e condividere la password del proprio Wi-Fi non è mai stato così semplice | Fai così e tutti ti saranno grati

È possibile visualizzare, e poi eventualmente condividere, la password della propria rete Wi-Fi, direttamente da PC tramite questi semplici passaggi.

Per visualizzare la password della propria rete Wi-Fi dal “Centro connessioni di rete e condivisione” di Windows, segui i seguenti passaggi. Questi passaggi si riferiscono a Windows 10, ma potrebbero essere simili per altre versioni di Windows:

Fai clic sull’icona della rete Wi-Fi nella barra delle applicazioni, nell’angolo inferiore destro dello schermo. Questa icona appare come una serie di onde radio o come una barra verticale con onde radio.

Dalla finestra che si apre, individua il nome della tua rete Wi-Fi a cui sei attualmente connesso. Deve essere elencato sotto “Connessioni disponibili” o “Connessioni attive”. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul nome della rete Wi-Fi e seleziona “Apri Centro connessioni di rete e condivisione” dal menu contestuale. Verrà aperta una nuova finestra denominata “Centro connessioni di rete e condivisione”. In questa finestra, dovresti vedere il nome della tua rete Wi-Fi e altre connessioni di rete attive.

Nella sezione “Attività”, fai clic sul nome della tua rete Wi-Fi, che è scritto in blu e sottolineato. Si aprirà una finestra denominata “Stato Wi-Fi”. Nella finestra “Stato Wi-Fi”, fai clic sul pulsante “Proprietà wireless”. Si aprirà una nuova finestra denominata “Proprietà della rete wireless”. Fai clic sulla scheda “Sicurezza”. Nella scheda “Sicurezza”, troverai una casella di testo chiamata “Chiave di sicurezza di rete”. Questa casella di testo contiene la password della tua rete Wi-Fi, ma è nascosta da asterischi per motivi di sicurezza.

Attenzione sempre alla privacy

Per visualizzare la password, spunta la casella “Mostra caratteri” sotto “Chiave di sicurezza di rete”. Dopo aver spuntato questa casella, la password verrà mostrata in chiaro nella casella di testo. Ora puoi copiare la password o prenderne nota per usarla su altri dispositivi o condividerla con gli ospiti.

È importante notare che, per accedere a questa informazione, il tuo account utente Windows deve avere i privilegi di amministratore. Inoltre, dovresti essere il legittimo proprietario della rete Wi-Fi o avere il permesso del proprietario per accedere a questa informazione. La protezione delle password Wi-Fi è fondamentale per la sicurezza della rete e dei dati personali, quindi condividere la password con persone di cui ti fidi è essenziale per mantenere la sicurezza della tua rete.

La condivisione della password Wi-Fi può essere necessaria quando desideri consentire ad amici, familiari o ospiti di connettersi alla tua rete Wi-Fi temporaneamente. Tuttavia, è importante farlo in modo sicuro e responsabile per proteggere la tua rete e i dispositivi connessi. Ricorda sempre di proteggere la tua rete Wi-Fi e di condividere la password solo con persone di cui ti fidi.