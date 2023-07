Scossa nell’industria energetica: scopri perché le batterie a idrogeno sono state eliminate a vantaggio del litio

Il caro energia è senz’ombra di dubbio una delle problematiche più rilevanti e significative nel corso degli ultimi anni. Il tutto è cominciato all’incirca un anno e mezzo fa, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno spostato le carte in tavola da un punto di vista economico e soprattutto energetico.

La prima conseguenza l’abbiamo avuta a livello alimentare, con alcuni prodotti come l’olio di semi di arachidi e la farina che hanno subito un rialzo senza uguali, arrivando a cifre inenarrabili e ad una inflazione del settore alimentare mai vista prima.

A questo si è affiancato poi l’aumento incontrollato a livello del costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e del gas metano. In tutto questo le principali compagnie fornitrici d’energia, tra le quali spiccano ovviamente Enel Energia nel caso del territorio italiano, si sono ritrovate costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette per il proprio automantenimento, con non poche conseguenze e disagi a livello dei cittadini europei.

In questo clima per nulla semplice, fortunatamente l’intervento da parte dei principali governi europei è stato celere e immediato. Ricordiamo soprattutto il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, oltre a tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono di risparmiare cifre significative soprattutto sul lungo periodo.

Uno dei cambiamenti che maggiormente caratterizza questo periodo storico è l’arrivo delle batterie a idrogeno, che nel giro di pochi anni andranno senz’ombra di dubbio a sostituire progressivamente le batterie al litio. Malgrado la partenza non proprio ottimale, possiamo dire sicuramente che le batterie a idrogeno saranno il futuro dell’energia. Nel giro di pochi anni, infatti, l’idrogeno diventerà tranquillamente la fonte di energia più importante e significativa, andando così a spodestare altre fonti d’energia ben più inquinanti conosciute finora.

L’energia del futuro

Se un tempo infatti il processo di produzione di energia dall’idrogeno era abbastanza costoso, ad oggi fortunatamente la produzione è sensibilmente diminuita nei suoi costi, diventando in questo modo una fonte assolutamente affidabile e allla portata di tutti, come altre fonti di energia rinnovabile, quali l’energia solare e l’energia eolica, rispettivamente provenienti dal sole e dal vento.

L’idrogeno troverà utilizzo soprattutto nel campo delle automobili, dove verrà progressivamente inserito sempre di più all’interno dei futuri modelli delle case automobilistiche, che sono sempre più improntate a queste fonti alternative di energia, rispetto al solito petrolio.

Non ci resta a questo punto che attendere nuovi aggiornamenti, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi o anni.