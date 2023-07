Copri la carta stagnola col telecomando: il risultato ti lascerà a bocca aperta

Abbiamo senz’altro vissuto in prima persona tantissimi e variegati progressi dal punto di vista tecnologico, soprattutto nel corso degli ultimi 20 anni.

Il fulcro centrale di tutto questo progresso tecnologico è stato senz’altro l’avvento di internet e la sua successiva diffusione sempre più capillare, che ha permesso il diffondersi in un primo momento della connessione ADSL, e in un secondo momento quello della fibra ottica, arrivando così in gran parte delle città e province di tutta Italia.

Ciò ha permesso diverse innovazioni, partendo innanzitutto dall’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter e infine Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane. Oltre a questo ricordiamo poi l’avvento degli smartphone, avvenuto ormai più di una decina d’anni fa, che nel giro di poco tempo sono riusciti a conquistare sempre più fette di mercato.

Un altro grande cambiamento è stato poi l’arrivo delle smart TV, che hanno fatto proprio della connessione a internet il loro punto di forza da cui partire, riuscendo così a offrire numerosi servizi aggiuntivi rispetto alle TV di un tempo. Pensiamo per esempio a tutte le piattaforme di streaming che sono insorte nel corso di tutti questi anni, partendo da Netflix e continuando poi rispettivamente con Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel e chi ne ha più ne metta.

Oggi in particolare ci concentreremo però sul telecomando, che nonostante tutti i progressi tecnologici rimane ancora il re per il controllo e la gestione delle nostre televisioni, anche quelle più moderne e all’avanguardia. In particolare è possibile ricoprire il telecomando di carta stagnola e l’effetto potrebbe letteralmente lasciarvi a bocca aperta: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Consigli utili

La carta stagnola viene in soccorso nel caso in cui le batterie del telecomando si scarichino: nel caso in cui abbiamo a disposizione batterie più piccole del dovuto, infatti, possiamo armarci proprio della carta stagnola per inserirle tra il contatto della batteria e la batteria stessa, assicurando così un corretto collegamento.

Così facendo, non avremo nemmeno bisogno di acquistare ulteriori pile, dal momento che la carta stagnola permetterà di ripristinare in maniera corretta il circuito di alimentazione del telecomando, facendone ritornare tutte le funzioni originali.

La carta stagnola può poi essere utilizzata anche per tutelarsi dai ladri, coprendo le chiavi della nostra macchina: sappiamo bene infatti che alcuni malintenzionati usano proprio il contatto delle chiavi per rubare le nostre auto, e la carta stagnola ha proprio la funzione di schermare questo contatto (così come accade con le nostre carte di credito) in modo da tutelarci maggiormente ed avere più sicurezza.