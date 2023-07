Sim del telefono, se ti si è bloccato ti basta fare così: la recuperi in 2 minuti

Nel corso degli ultimi decenni abbiamo assistito a numerosi e grandissimi progressi dal punto di vista tecnologico.

Basti pensare per esempio all’avvento di internet, che ha costituito in un certo senso il fulcro centrale di tutti i cambiamenti che arrivarono successivamente, a seguito della sua sempre più capillare diffusione.

Pensiamo per esempio all’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter e infine Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane. Oltre a questo ricordiamo in particolar modo poi l’avvento degli smartphone, che hanno fatto proprio della loro connessione a internet il loro punto di forza da cui partire, riuscendo in poco tempo a conquistare milioni e milioni di utenti in tutto il mondo.

Le categorie d’appartenenza per quanto riguarda gli smartphone sono rispettivamente i dispositivi di fascia alta, capitanati dai cosiddetti top di gamma, rappresentati in questi ultimi mesi da iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy 23, per chi cerca prestazioni eccellenti e un buon sensore della fotocamera.

A questi seguono poi gli smartphone di fascia media, maggiormente adatti a chi cerca invece un buon compromesso tra la qualità dei componenti e il prezzo di vendita, per poi arrivare infine (ultimi ma non di certo per importanza) agli smartphone di fascia bassa, maggiormente adatti per chi si accontenta di un dispositivo con prestazioni mediocri, senza particolari esigenze di sorta.

La soluzione a tutto

Una cosa che però accomuna tutti gli smartphone è senz’ombra di dubbio la possibilità di installare una SIM al suo interno, per poter avere a disposizione i dati mobile ed effettuare chiamate senza problemi. Capita spesso e volentieri però che ci si dimentichi del PIN della propria SIM di appartenenza, e questo può effettivamente essere un problema: scopriamo insieme come risolverlo in men che non si dica.

Per recuperare questa importantissima sequenza numerica è sufficiente andare a recuperare la tessera plastificata all’interno della quale era originariamente inserita la nostra SIM di appartenenza. All’interno di questa tessera sono riportate infatti diverse sequenze numeriche, da cui ad esempio il codice PUK e il codice PIN.

Nel caso in cui utilizziate operatori diversi da Tim (come ad esempio Vodafone o Wind, tanto per fare un esempio) è possibile cambiare il PIN della propria SIM, avendo però a disposizione il codice PUK, che come vi dicevamo prima è sempre presente sulla tessera d’origine della propria SIM di riferimenti. Una volta fatto accesso basterà inserire il nuovo PIN due volte, per poi confermare l’operazione.