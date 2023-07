Lavastoviglie, i tuoi bicchieri non sono veramente puliti: devi mettere questo per averli perfetti

Come avere una lavastoviglie che funziona perfettamente, con bicchieri e piatti perfettamente lucidi? Scopriamo insieme alcune possibili soluzioni.

Tra le tante innovazioni portate dal Novecento, nell’ambito degli elettrodomestici, si qualifica al primo posto la lavastoviglie. Certo la lavatrice è indispensabile, il forno fondamentale, l’aspirapolvere rivoluzionario, il tostapane ‘utile’, il microonde una meraviglia tecnologica, il frigorifero essenziale… Però nulla batte, per l’intrinseca comodità, la lavastoviglie. Ammettiamolo pure e con grande candore: c’è chi ama fare le pulizie alla ‘vecchia maniera’ e chi addirittura apprezza poter pulire con strofinaccio e scopettone la casa, però nessuno ama realmente lavare i piatti.

E la lavastoviglie è perfetta in tal senso: s’inseriscono nel cestello posate, piatti, pentole e bicchieri tutti egualmente incrostati e voilà il giorno dopo saranno perfettamente puliti. Eccetto che, a differenza di quanto di può presumere, spesso questa pulizia non si realizza. I piatti sembrano ancora unti, rivestiti di sudiciume; i bicchieri invece di essere trasparenti e cristallini sembrano macchiati e opachi.

Che fare? Le cause naturalmente possono essere varie e molteplici. Il detersivo può essere troppo o troppo poco, può essere sbagliato l’uso del sale, dell’acqua, per non citare la sempre presente minaccia del calcare. Occorre inoltre verificare che l’addolcitore funzioni a dovere e assicurarsi di non avere usato cicli di lavaggio troppo lunghi. E infine, come dimenticare le temperature? Se troppo alte, addio brillantezza.

La prima cosa che occorrerebbe verificare è la presenza o meno di acqua ‘dura’, cioè con un carico eccessivo di minerali e metalli. In tal caso rischia di corrodere non solo la lavastoviglie, quanto rubinetti e lavelli, docce e acquai. Non vi sarà angolo della vostra casa, alle prese con l’acqua, che rimarrà ‘salvo’.

Come combattere i bicchieri opachi: i rimedi casalinghi, le analisi scientifiche

Vi sono naturalmente alcuni rimedi naturali che è possibile utilizzare, sebbene senza avere la sicurezza che siano davvero utili. Ad esempio i bicchieri opachi andrebbero posti dentro un recipiente con acqua e bicarbonato di sodio e lasciati a decantare per un’intera notte.

Oppure, tra i tanti rimedi ‘della nonna’, troviamo sale e aceto bianco, acqua e zucchero, sapone di Marsiglia o il caro, vecchio, limone. Ovviamente, se si preferiscono sostanze artificiali, è sempre possibile ricorrere al brillantante. Una soluzione, se vogliamo, ‘banale’.

Naturalmente, se si desidera una soluzione di lungo periodo, sarà necessario comprendere il perché dell’opacità e sottoporre la lavastoviglie ad una costante manutenzione.