Test del dinosauro, prova a risolvere questo enigma: solo le più grandi menti ci riescono

Ormai lo sappiamo bene, il mondo del web è letteralmente pieno delle più disparate forme di intrattenimento, che giorno dopo giorno permettono di divertirci e passare del tempo in totale tranquillità, all’insegna degli esercizi di logica e ragionamento.

Una delle forme più divertenti di intrattenimento è rappresentata in particolare dalle illusioni ottiche, delle particolari immagini che hanno la finalità di confondere la percezione che avviene da parte del nostro cervello. Si tratta infatti di immagini appositamente realizzate con l’intento di allenare la mente e sforzarla, nel tentativo di aprire a più interpretazioni possibili e immaginabili.

Tra tutte le tipologie di illusioni ottiche possibili, distinguiamo nello specifico le illusioni paradossali, le illusioni ambigue e infine le illusioni distorte, e sta proprio allo spettatore l’arduo compito di arrivare a una possibile interpretazione che ne decreti la soluzione finale, in modo tale da risolvere il misterioso enigma.

Pensiamo per esempio all’illusione ottica di un elefante, uscita qualche mese fa sul web, in cui era davvero complesso risalire alla visuale e alla prospettiva utilizzata, occupando per un bel po’ le menti e i pensieri di milioni e milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Nella fattispecie oggi vi presentiamo l’illusione ottica del dinosauro: scopriamo insieme di cosa si tratta e quali possono essere le possibili interpretazioni. Uno degli elementi fondamentali di ogni illusione ottica è infatti il sapiente uso della prospettiva, che in qualche modo è in grado di ingannare sensibilmente il nostro cervello e la percezione che abbiamo a seguito della visione di una determinata immagine.

L’illusione ottica del T-Rex

Partiamo innanzitutto dall’immagine di base, di cui è bene osservare ogni minimo dettaglio, in modo tale da non trarci in inganno proprio a causa della prospettiva utilizzata. Ciò che salta immediatamente all’occhio nella visione di questa illusione ottica è la possibilità di visualizzare un animale da diverse angolazioni.

Verosimilmente quello che osserviamo è ovviamente un esemplare di Tirannosaurus Rex, ma la problematica alla base di questa illusione riguarda la visuale con cui viene raffigurato: per certi versi verrebbe da pensare che si tratti di una creatura posizionata di spalle, mentre per altri l’interpretazione potrebbe essere quello di un Tirannosaurus Rex visto frontalmente rispetto alla nostra posizione di osservazione.

A volte infatti sono anche i più piccoli dettagli che possono trarre in inganno in maniera inequivocabile. Veniamo ora alle conclusioni: la soluzione di questo particolare enigma è in realtà ambivalente, dato che entrambe le modalità di osservazione sono senza dubbio corrette.