Sky, arriva la grande notizia: diventa gratuito

Nel corso degli ultimi 20 anni abbiamo assistito a numerosi progressi dal punto di vista tecnologico, che in un modo o nell’altro hanno decisamente impattato all’interno delle nostre vite.

Uno dei più grandi e significativi cambiamenti in tal senso è rappresentato dall’avvento di internet, che si è diffusa in un primo momento con la connessione ADSL, per poi arrivare in un secondo momento con la fibra ottica, con tutti i miglioramenti che ne ne sono derivati in termini di download e upload.

Tra le principali innovazioni apportate proprio dall’arrivo di internet ricordiamo in particolare l’avvento dei social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter e infine Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane. Oltre a questo ricordiamo poi l’avvento degli smartphone, che hanno conquistato nel giro di pochi anni il mercato mondiale, vendendo milioni e milioni (se non mi miliardi, arrivati ormai a questo punto) di unità a livello di tutto il globo.

È stato proprio l’avvento di internet ad apportare grandi cambiamenti anche a livello del intrattenimento audiovisivo e delle modalità con cui ne fruiamo quotidianamente. Se infatti nel corso dei primi 2000 tutto era ad appannaggio dei sistemi di videonoleggio (capitanati da grandi compagnie di successo come ad esempio Blockbuster), l’avvento di internet ha permesso sempre più l’insediamento delle piattaforme di streaming, che hanno fatto proprio della connessione a internet il loro punto di forza. Di queste ricordiamo servizi quali ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+, Paramount Channel e chi ne ha più ne metta.

In particolare oggi vi annunciamo che è possibile usufruire di Sky, uno dei primi servizi di streaming (dopo la natura iniziale di TV privata a pagamento, fin dai primi anni 2000), in maniera completamente gratuita e senza nessun costo aggiuntivo: scopriamo insieme come.

Come avere Sky gratis

La soluzione in questo caso è rappresentata da NowTV, che rappresenta a tutti gli effetti la versione in streaming di tutti i servizi e di tutto il catalogo televisivo e cinematografico offerto da Sky. NowTV dispone infatti di diversi pacchetti, che è possibile attivare autonomamente e indipendentemente, in base ai gusti di ogni singolo utente.

La rivoluzione in tal senso è rappresentata dalla possibilità di aderire al periodo di prova gratuito, che permette di usufruire per un mese dei contenuti Cinema di cui il catalogo Sky è dotato.

Una volta trascorso il periodo di prova sarà poi possibile eventualmente rinnovare l’iscrizione all’abbonamento, con diverse promozioni attive, come il mese di Cinema a soli 3 euro e tanto altro ancora.