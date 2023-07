Ferro da stiro, dimezza i consumi immediatamente: ti basta fare questa mossa

Come risparmiare sul caro energia? Anche il ferro da stiro si presta a essere usato senza eccessivi consumi.

La persona rientra a casa, guarda la cassetta della posta e lì, dietro il vetro, giace l’ennesima bolletta. La sforbicia con ansia e numeri impossibili, mai immaginati prima d’ora si accavallano dinanzi, gli fanno girare la testa. Le bollette sono alte, troppo alte; è iniziato nel 2020-22, durante il triennio Covid-19, e con la guerra Ucraina-Russia la situazione è rapidamente peggiorata, giungendo all’insostenibile situazione dell’estate-autunno 2022, con le famiglie numerose e i pensionati ridotti sul lastrico.

Erano dapprima le spese per l’elettricità che, in Italia, dipende a stretto giro dalle centrali alimentate a gas. Le spese per tenere accesi i condizionatori sono salite a folli livelli, hanno portato a bruciare anni su anni di risparmi. Non è andata meglio con l’autunno; accendere le caldaie ha portato a spegnere il conto in banca, dilaniato da spese talmente alte da rasentare il budget di una microimpresa.

Adesso, dopo una pausa connessa alla discesa dei prezzi, si guarda di nuovo all’autunno-inverno 2023 con paura, consapevoli che il conflitto è lungi dall’essere terminato e che i prezzi potrebbero salire di nuovo, incentivati dalla spirale inflazionista e dalle speculazioni delle compagnie energetiche.

Come risparmiare, pertanto? Si cerca di partire dalle piccole cose, dai piccoli elementi utili a tagliare le spese. Diminuire l’utilizzo del forno, evitare di usare il microonde e – perché no – evitare l’abuso del ferro da stiro. Come risparmiare sull’uso del ‘ferro’? Vediamolo insieme.

Come risparmiare col ferro da stiro: la tecnica che pochissimi conoscono

Naturalmente il primo elemento da considerare con attenzione è la manutenzione del ferro da stiro: abbiatene cura e lui avrà cura di voi. Il grande nemico è il calcare, da combattere con regolari pulizie a base di bicarbonato di sodio e uso (obbligato) di acqua distillata.

Una semplice tecnica, utilizzata però da pochissimi, consiste nel collegare il ferro alla presa elettrica e iniziare subito a stirare, senza aspettare che si riscaldi. Si può partire con gli indumenti che meno necessitano il ferro per passare poi a camicie ed abito eleganti.

E qui risiede il secondo trucco, geniale nella sua semplicità: quando il ferro sarà sufficientemente caldo, staccatelo dalla presa e lavorate vol calore residuo. Non serve tenerlo sempre connesso, anzi è controproducente. Il risparmio sarà assicurato.