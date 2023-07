Contatori luce e gas, se si presenta questa persona a casa allarmati: chiama subito la polizia

Ci ritroviamo in una crisi energetica mai vista prima d’ora, che sta portando a delle pesanti ripercussioni su tutto il territorio europeo.

Tutto è cominciato all’incirca un anno fa, quando esordirono i primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze che si sono poi protratte e diffuse in tutto il continente europeo. La prima conseguenza diretta consiste senz’ombra di dubbio nel rialzo incontrollato di alcuni prodotti alimentari, tra i quali ad esempio la farina e l’olio di semi di arachidi, che hanno portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento incontrollato e senza alcun tipo di criterio del costo dell’energia in entrambe le sue forme, vale a dire rispettivamente l’energia elettrica e il gas metano, che hanno decisamente cambiato le carte in tavola. Pensiamo ad esempio alle principali compagnie fornitrici d’energia, tra cui spiccano in particolare Enel Energia per quanto riguarda il territorio italiano, che si sono ritrovate costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili per rientrare nei costi di gestione.

È chiaro che l’intervento da parte dei governi delle principali nazioni europee è stato celere e immediato. Pensiamo ad esempio al caso specifico del governo italiano, che ha attuato diversi provvedimenti come il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che tra le altre cose hanno introdotto il bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, che consentono di risparmiare cifre significative sul lungo periodo.

Essi sono infatti caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, che permette loro di risparmiare sui consumi e di riflesso sulle relative bollette mensili dell’energia.

Attenti alle truffe

In questo clima difficile, purtroppo non sono mancate le truffe a danno di poveri malcapitati di turno: spesso a essere colpiti in tal senso sono gli anziani, che vengono letteralmente raggirati dai truffatori: scopriamo insieme come evitare questa tipologia di truffe.

Tali truffatori si presenterebbero infatti dinanzi alle porte delle case di anziani, spacciandosi per dipendenti ACEGAS o ENEL e inventando sedicenti bollette da pagare.

Una cosa da tenere a mente in quesi casi è che nessun ente e azienda fornitrice (come nel caso delle due compagnie sopracitate) manda a casa dei clienti i propri dipendenti, tantomeno senza alcun avviso precedente che ne giustifichi l’arrivo, che sia per il pagamento di ipotetiche bollette (che in realtà non esistono) così come eventuali rimborsi.