Contatore acqua, con questo semplice metodo (illegale) hai tutto gratis sempre: basta questa cosa

Senz’ombra di dubbio possiamo dire che ci ritroviamo in un periodo di grande difficoltà economica ed energetica, che sta coinvolgendo l’Italia e, più in generale, tutto il continente europeo.

Tutta questa problematica è insorta all’incirca un anno fa o poco più, in concomitanza con lo scoppio dei primi conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze dal punto di vista economico ed energetico, diffondendosi a macchia d’olio sull’intero continente a partire dai mesi successivi allo scoppio dei conflitti.

La prima principale conseguenza l’abbiamo registrata a livello del settore alimentare, con l’aumento incontrollato a livello del costo dell’energia elettrica e del gas metano, rispettivamente, che hanno portato ad una vera e propria inflazione a livello del settore alimentare.

Oltre a questo si sono verificati numerosi rialzi a livello del costo dell’energia elettrica e del gas metano, rispettivamente, che hanno portato non poche conseguenze. Tali rialzi hanno praticamente messo in ginocchio le principali compagnie fornitrici d’energia, quali ad esempio Enel Energia nel caso del territorio italiano, che hanno conseguentemente aumentato il costo delle bollette mensili dell’energia, creando non poco malessere e disagio tra la popolazione europea in generale.

In questo clima per nulla semplice, fortunatamente nulla possiamo dire in merito all’intervento da parte delle principali nazioni europee. Nel caso specifico del governo italiano, ricordiamo in particolare il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi sono infatti caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, che permette di avere consumi sensibilmente ridotti e avere un risparmio sul lungo periodo di riflesso.

Il trucco dei furbetti

Malgrado tutte queste importanti agevolazioni da parte dello stato e delle regioni, questo non si è rivelato purtroppo sufficiente per milioni e milioni di italiani, che nonostante tutto spesso e volentieri rischiano di incorrere nella soglia di povertà.

Oggi in particolare vi illustreremo un metodo che alcuni malintenzionati utilizzano per non pagare i consumi del contatore dell’acqua: scopriamo insieme di cosa si tratta. È bene precisare innanzitutto che si tratta di un metodo completamente illegale, e che comporta dunque delle severe sanzioni dal punto di vista penale.

Alcuni furbetti dell’energia fano infatti uso di un compressore, che serve ad alterare immediatamente i valori riportati sul contatore dell’acqua. In questo modo questi malintenzionati riescono ad annullare i loro consumi, e conseguentemente pagare bollette molto meno salate alla fine del mese.