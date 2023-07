Canone Rai, la decisione in aula è arrivata: finalmente l’hanno abolito

La tassa più odiata dagli italiani potrebbe subire grandi cambiamenti, tra cui l’abolizione dalle bollette elettriche: la dichiarazione.

Le tasse non sono mai state viste di buon grado dagli italiani, ma il canone Rai, è sicuramente quello che i cittadini eviterebbero volentieri di pagare già da domani. Non a caso l’evasione fiscale è un tasto dolente per l’azienda, che da diversi anni ha deciso di integrare il canone direttamente nella bolletta elettrica; condizione che ha aumentato notevolmente il dissenso da parte dei cittadini.

Lo stato a fronte di ciò, non può di certo permettersi di ignorare le lamentele dei cittadini, che ad oggi trovano come la tassa risulti superflua a causa degli introiti pubblicitari che fanno già guadagnare l’azienda da diversi anni.

“Il canone Rai poteva avere un senso in passato, quando la televisione pubblica non usufruiva degli introiti derivanti dalla pubblicità; oggi, invece, è un balzello non più giustificabile, dal momento che le entrate pubblicitarie per la Rai sono davvero molto consistenti e, quindi, non è giusto continuare a vessare l’utente con un canone ormai iniquo e anacronistico”, si legge nell’articolo di Gian Franco Schietroma su avantionline.it.

Perché la Rai è contraria all’abolizione del canone

Tuttavia, Il Giornale ci sbatte in faccia l’altra faccia della medaglia, ossia che la RAI conta un debito di ben 580 milioni di euro. Questa cifra risulta davvero elevata per far sì che la tv di Stato decida di rinunciare ai suoi introiti. Nonostante ciò, è bene ricordare che la stessa azienda vanta un guadagno per mezzo del canone di un miliardo e 700 milioni; modificare le modalità di pagamento potrebbe portare ad una perdita del 30% degli introiti, abolirlo significherebbe perderli definitivamente. Nonostante ciò, lo Stato sta prendendo in considerazione la possibilità.

Possibile abolizione del canone Rai: le parole dell’amministratore delegato

Da diversi mesi è aperto il discorso sulla possibile abolizione definitiva del canone Rai, ma gli italiani sono ancora in attesa di notizie. La discussione rimane comunque aperta, e nonostante le voci spesso infondate, arriva una dichiarazione dall’attuale amministratore delegato Rai.

Durante la presentazione dei palinsesti della tv pubblica a Napoli, Sergio Roberto ha colto l’occasione per rilasciare alcune dichiarazioni. Seppur l’azienda sia intenzionata a lasciare la tassa così com’è, “Non c’è una maggioranza che ritiene il canone in bolletta l’unica possibilità di pagare una tassa senza possibilità di evasione. Bisognerebbe evitare di tornare ad una parte dell’Italia che paga e l’altra no”. Insomma, non vi è nulla di ancora certo, se non che l’idea di abolizione della tassa nelle utenze domestiche, sta rimbombando insistente dall’azienda Rai al Governo.