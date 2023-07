Pulizia degli elettrodomestici, questo ingrediente ce l’hanno tutti in casa ma non sanno il segreto:un vero miracolo

Sappiamo ormai tutti quanto il caro energia sia una realtà che sta interessando rispettivamente non solo l’Italia, ma tutto il continente europeo.

Tutto ebbe inizio più di un anno e mezzo fa, più precisamente a marzo del 2022, quando scoppiarono i primi conflitti in Ucraina che cambiarono decisamente le carte in tavola in Europa da un punto di vista soprattutto energetico ed economico.

I costi dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e del gas metano, sono letteralmente schizzati alle stelle nel corso di quest’ultimo anno e mezzo, proprio a causa dei conflitti che sono scoppiati in Ucraina. Naturale è stata la conseguente (e più che ovvia) reazione da parte delle principali compagnie fornitrici d’energia, come ad esempio Enel Energia, che si sono trovate conseguentemente obbligate ad aumentare di pari passo il costo per i consumi e per le relative bollette mensili dell’energia, creando non poco malcontento e malessere tra la popolazione europea.

Malgrado tutto questo caro energia che sta divampando in lungo e in largo, ancor oggi facciamo un uso intensivo e massivo degli elettrodomestici all’interno dell’ambiente di casa. Tra forno elettrico, friggitrice ad aria, lavatrice, asciugatrice, frigorifero, lavastoviglie e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi i dispositivi di cui facciamo uso quotidianamente per svolgere e assolvere alle più disparate mansioni della vita quotidiana, dalla preparazione degli alimenti e la loro relativa cottura, fino ad arrivare al lavaggio e alla pulizia degli indumenti che indossiamo quotidianamente.

Una delle prerogative che rimane importante per l’utilizzo degli elettrodomestici è ovviamente la loro pulizia e manutenzione: scopriamo insieme come effettuare una pulizia degli elettrodomestici in modo corretto, in pochi e semplici passi.

Consigli per la pulizia

Partiamo dalla lavastoviglie, in cui sarà necessario smontare ogni parte mobile e poi in un secondo momento pulire il filtro, lasciandolo all’interno di una bacinella d’acqua per mezz’ora circa, per poi ricomporre il tutto una volta pulito. Nel caso del piano cottura invece, munitevi di una semplice spugnetta e del bicarbonato, che andrà diluito all’interno di una bacinella d’acqua.

Nel caso della lavatrice vi consigliamo invece l’utilizzo dell’acido citrico, che ha tra le altre cose la funzione di ammorbidente. L’acido citrico può inoltre essere aggiunto ad ogni lavaggio, in modo tale da migliorare sensibilmente la resa del vostro bucato.

Finiamo infine con il forno elettrico, in cui vi raccomandiamo di utilizzare una bacinella d’acqua da porre al suo interno, che verrà convertita in vapore acqueo, il quale permetterà di sciogliere e ammorbidire le incrostazioni, che andranno poi rimosse con l’ausilio di una semplice spugnetta.