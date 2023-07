Cellulari, arriva il prodotto a batteria infinita: riesci a stare senza caricatore finalmente

Nel corso degli ultimi decenni abbiamo senz’ombra di dubbio assistito a numerosi progressi dal punto di vista tecnologico, che hanno impattato sensibilmente sulle nostre vite.

Pensiamo ad esempio all’avvento di internet, che si è diffusa in maniera sempre più capillare all’interno delle nostre abitazioni domestiche, in un primo momento con la connessione ADSL e poi successivamente con la fibra ottica, riuscendo a migliorare in termini di download e upload.

Tra le innovazioni apportate da internet ricordiamo in particolar modo i social network, capitanati rispettivamente da Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok per le fasce di popolazione più giovane. Oltre a questo ricordiamo poi in particolar modo l’avvento degli smartphone, che hanno fatto proprio della loro connessione a internet il loro punto di forza, riuscendo a stravolgere completamente il sistema di messaggistica istantanea.

Per quanto riguarda gli smartphone siamo soliti tendenzialmente suddividerli in tre grandi macrocategorie, partendo rispettivamente dagli smartphone di fascia alta, i cosiddetti “top di gamma”, capitanati in questo caso da dispositivi quali ad esempio iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S23, per chi è alla ricerca delle migliori prestazioni attualmente disponibili sul mercato, in termini di potenza di calcolo e qualità del sensore della fotocamera.

Passiamo poi ai dispositivi di fascia media, per chi cerca un buon compromesso tra la qualità e un prezzo competitivo, per poi arrivare infine ai dispositivi di fascia bassa, per chi si accontenta anche di prestazioni mediocri, in virtù di un prezzo eccellente e assolutamente competitivo.

La batteria infinita

Nonostante tutte queste diversificazioni in termini di modelli e di funzionalità implementate, tutti gli smartphone condividono però una caratteristica importante: il fatto di avere una batteria che è soggetta a usura, e che spesso e volentieri si scarica anche prima della fine della giornata. C’è però una soluzione anche a questo: scopriamo insieme di cosa si tratta nei minimi dettagli.

Vi presentiamo infatti il Doogee S100, uno smartphone dalla batteria potenzialmente infinita. Questo nuovo modello è stato annunciato al Mobile World Congress che si è tenuto qualche mese fa, e tra le caratteristiche principali presenta una batteria addirittura da 10’800 mAh, una capacità davvero infinita soprattutto se rapportata con gli smartphone di pari prezzo, che generalmente presentano una capacità pari alla sua metà. Per mezzo della ricarica è in grado di raggiungere ben 66W, garantendo così ottime prestazioni e un’eccellente durata, che consente dunque all’utente che ne fa uso di arrivare a fine giornata senza problemi, anche sollecitando il processore, in questo caso capitanato da un G99 di MediaTek.

Per chi fosse interessato Doogee S100 è disponibile alla vendita su Amazon e altri rivenditori di questo genere a soli 359 euro.