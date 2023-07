Vacanze, in questo modo gli aerei li di mezzi di prezzo: ecco il trucco definitivo

Per risparmiare volando basta utilizzare le giuste tecniche, più un incredibile consiglio frutto delle analisi dei motori di ricerca aerei.

Siamo nel bel mezzo del fatidico periodo estivo e molti si trovano già in vacanza, perchè no, in qualche bella spiaggia tropicale o nelle fresche baite montane. Come risaputo, il caro vita da qui a diverso tempo ha messo in ginocchio milioni di italiani che si ritrovano davanti a costi elevati su ogni fronte. Dietro a tutti questi rincari, troviamo inevitabilmente anche il modesto aumento dei voli aerei, che mette a serio rischio il desiderio di rigeneranti vacanze.

Per fortuna, per ogni problema c’è una soluzione, il risparmio. Su cosa potremmo mai risparmiare? Sulla scelta del volo. Non tutti lo sanno, ma tra tutte le finte offerte di voli a basso costo, si celano alcuni trucchi testati che permettono davvero di dimezzare il prezzo del nostro viaggio, ecco perché la cosa più importante che possiamo fare è in primis conoscerli, in secondo luogo metterli in atto. Inanzitutto cominciamo dal capire come funzionano i prezzi dei voli e come prenotare in maniera intelligente.

Come e quando prenotare i voli aerei

Queste informazioni non arrivano da qualche voce di corridoio, bensì da analisi effettuate dai motori di ricerca. Da quanto emerso, i prezzi in media sono più bassi di martedì. Inoltre, è un dato di fatto anche come il costo tende a salire se le prenotazioni avvengono nei giorni più vicini al weekend. In sintesi è consigliabile viaggiare tra il lunedì e il mercoledì.

Per quanto riguarda l’orario? Anche in questo caso esistono differenze: l’algoritmo sa benissimo che la pausa pranzo (alle 13) è l’orario in cui la maggior parte di persone prenota la propria vacanza, per questo è sconsigliato farlo negli orari di punta. L’orario migliore è sicuramente quello notturno, in particolare alle 2 di notte.

I trucchi più efficaci per risparmiare sui voli aerei

Il giorno e l’orario sono già nozioni importanti per l’acquisto di un volo, ma in realtà esistono altri dettagli che possono fare davvero la differenza: ecco i 5 consigli per prenotare le proprie vacanze con i voli low-cost.

Prenotare con due mesi di anticipo: in questo modo si risparmia in media il 10% del costo;

in questo modo si risparmia in media il 10% del costo; scegliere aeroporti differenti : in alcuni casi cambiando luogo di partenza si abbassa notevolmente il prezzo;

: in alcuni casi cambiando luogo di partenza si abbassa notevolmente il prezzo; comprare voli con scali: risultano meno costosi di quelli diretti;

risultano meno costosi di quelli diretti; tentare le partenze last-minute: spesso e volentieri risulta la scelta più intelligente (previa flessibilità oraria);

spesso e volentieri risulta la scelta più intelligente (previa flessibilità oraria); acquistare successivamente il viaggio di ritorno: in questo modo è possibile trovare voli last-minut a poco prezzo;

Ovviamente tali consigli devono essere adattati secondo le esigenze di ogniuno, ma se attuate in maniera corretta possono davvero fare la differenza sul nostro portafoglio: un po’ di tempo investito per la ricerca ma sicuramente mirato e ben speso.