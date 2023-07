Poste Italiane, segnati questa data: c’è un super regalo da ritirare

Abbiamo assistito a tanti progressi tecnologici nel corso degli ultimi vent’anni, che hanno impattato sensibilmente sulle nostre vite.

Fondamentale all’interno di tutto questo processo evolutivo è stato senz’ombra di dubbio l’avvento di internet, che in men che non si dica si è diffusa su tutto il territorio italiano e in generale nel continente europeo, dapprima con la connessione ADSL e in un secondo momento con la fibra ottica.

Tra i principali cambiamenti che internet ha apportato ricordiamo in particolare l’avvento dei portali e-commerce (capitanati dai colossi quali ad esempio Amazon, Trony, Euronics, Unieuro, Mediaworld e chi ne ha più ne metta), che hanno permesso di effettuare acquisti in maniera facile e veloce, per mezzo di una semplice carta di credito o carta di debito.

È anche quest’ultimo uno dei più grandi cambiamenti, vale a dire il passaggio graduale dall’utilizzo del denaro in contanti (in voga fino a qualche anno fa), fino ad arrivare all’utilizzo sempre più frequente delle carte di credito e carte di debito, eventualmente associate ad un conto corrente.

In particolare proprio a questo faremo riferimento quest’oggi, dal momento che Poste Italiane (che ormai conosciamo benissimo in questo settore per la sua carta ricaricabile più famosa, ovvero la Postepay) ha recentemente apportato un regalo che è possibile ritirare, ed è davvero conveniente: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Bonus in arrivo

Stiamo parlando ovviamente della Carta Acquisti, una speciale carta frutto di numerose trattative da parte del recente governo Meloni, che permette di avere a disposizione un saldo da ben 382 euro, da spendere per i beni di prima necessità. Questo rappresenta senz’ombra di dubbio un consistente aiuto a favore delle famiglie italiane maggiormente in difficoltà, che spesso e volentieri hanno rischiato di incorrere nella soglia di povertà, a causa soprattutto delle bollette mensili dell’energia che stanno raggiungendo costi da capogiro.

L’arrivo della Carta Acquisti è legato direttamente all’INPS, che segnalerà i relativi nuclei famigliari che hanno maggiormente bisogno, chiaramente in base alla propria fascia di reddito d’appartenenza. Per quanto riguarda la famiglia beneficiaria di questo nuovo bonus, sarà sufficiente recarsi in ufficio postale, in modo tale da ritirare la carta prepagata, in modo semplice e veloce.

Nonostante la carta fosse stata inizialmente annunciata per il mese di luglio (almeno per quanto riguarda il ritiro), non si hanno ancora notizie certe in merito alla sua data di disponibilità. Non ci resta dunque che attendere i prossimi aggiornamenti da parte di Poste Italiane, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.