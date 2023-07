Finestre, aprile a quest’ora e avrai casa fresca: addio condizionatore

Ad oggi facciamo un uso davvero smodato e intensivo degli elettrodomestici, che sono entrati sempre più a far parte della nostra vita quotidiana.

Tra forno elettrico, friggitrice ad aria, asciugatrice, lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e chi ne ha più ne metta, sono davvero innumerevoli gli elettrodomestici di cui facciamo uso per assolvere alle più disparate mansioni quotidiane, dalla preparazione degli alimenti fino ad arrivare al lavaggio e alla pulizia degli indumenti che indossiamo quotidianamente, giorno dopo giorno.

Con il caldo che divampa in lungo e in largo, sicuramente mantenere un’adeguata temperatura all’interno dell’ambiente domestico è una tra le più importanti prerogative che abbiamo, soprattutto nel corso di questi afosi mesi estivi, che vanno rispettivamente da giugno e luglio.

Sappiamo bene quanto il caro energia stia inoltre affliggendo non solo l’Italia ma l’Europa intera, portando ad una vera e propria problematica significativa nell’utilizzo del condizionatore lungo tutto l’arco della giornata. I consumi del climatizzatore sono infatti molto elevati, e possono portare a dei veri e propri salassi a livello delle bollette mensili dell’energia, creando non poco malessere e malcontento tra la popolazione europea in generale.

Ecco dunque che abbiamo deciso di fornirvi qualche accorgimento e consiglio utile a tal proposito, in modo tale da avere la casa sempre fresca e a una temperatura adeguata: scopriamo insieme come tutto questo è possibile, in pochi e semplici passi.

Consigli utili

Uno dei consigli principali per refrigerare l’ambiente domestico è quello di aprire le finestre: si tratta chiaramente di un processo che va eseguito solo ed esclusivamente a determinate ore, dal momento che in altri potrebbe risultare addirittura svantaggioso. Il nostro consiglio si focalizza in particolare sulle ore serali, in cui vi raccomandiamo caldamente di aprire le finestre in modo tale da far circolare aria fresca. Lo stesso discorso si può poi applicare senza problemi alle prime ore del mattino, in cui l’aria ambientale è ancora fresca e può portare dunque giovamento all’ambiente domestico.

Eseguendo questi piccoli (ma molto utili) accorgimenti, sarà possibile come diretta conseguenza ridurre l’utilizzo del condizionatore, di cui ormai conosciamo i consumi davvero eccessivi, ed è bene dunque utilizzare il meno possibile, in modo tale da risparmiare sui consumi dell’energia elettrica e, di riflesso, avere un considerevole risparmio alla fine del mese.

L’ultimo consiglio che vi forniamo riguarda invece le persiane, che devono rimanere necessariamente chiuse per tutta la durata del giorno, soprattutto nelle ore di picco del sole, in cui le temperature sono particolarmente elevate.